블루크러쉬, 2026 시즌 신제품 라인업 공개

사진=블루크러쉬

블루크러쉬의 신제품 라인업이 공개됐다.

골프화 전문 브랜드 블루크러쉬(BLUE CRUSH, 대표 강충환)는 2026년 시즌을 겨냥한 신제품 골프화 라인업을 한국과 일본 시장에 동시에 공개했다고 8일 밝혔다.

이번 신제품은 단순한 스포츠 장비를 넘어 필드와 일상을 유연하게 연결하는 ‘하이브리드 골프화’를 지향하는 것이 특징이다. 특히 골프화 최초로 미드솔에 4세대 TPEE 소재인 ‘니트로코어(Nitro Core)’를 도입함으로써, 기존 제품보다 비약적으로 향상된 탄성 회복력과 반발력을 제공한다.

블루크러쉬는 골퍼들의 세분화된 니즈를 반영해 총 4가지 특화 모델을 선보인다. 먼저 ‘이글엣지(Eagle Edge)’는 일본 디자이너와의 협업으로 탄생한 최상위 퍼포먼스 모델이다. 세련된 디자인으로 일상복과도 자연스럽게 조화를 이루며, 스윙 시 강력한 지면 반발력을 골퍼에게 전달한다. ‘쿨샷(Cool Shot)’은 여름철 라운딩에 최적화된 모델로, 방수 기능에 치중하던 기존 골프화의 틀에서 벗어나 통기성을 극대화한 메쉬 구조를 통해 한결같은 쾌적함을 선사한다.

전략 상품인 ‘섀도우(Shadow)’는 핵심 기능에 집중한 엔트리 모델이다. 안정적인 착화감과 합리적인 가격대를 동시에 갖춰 초심자부터 숙련자까지 누구나 부담 없이 선택할 수 있도록 기획됐다. 마지막으로 ‘키높이 모델’은 자연스러운 높이감과 안정적인 설계를 결합해 스타일을 중시하면서도 스윙 시 발의 흔들림을 효과적으로 방지하는 실용성을 모두 구현했다.

기술적 완성도 또한 한층 강화됐다. 아웃솔에는 내구성이 뛰어난 TPU 소재를 적용해 경사진 지형에서도 견고한 접지력을 유지하며 매끄러운 체중 이동을 돕는다. 블루크러쉬는 기획부터 디자인, 생산, 판매, 그리고 사후 관리(A/S)에 이르는 전 과정을 브랜드가 직접 관리하는 ‘원스톱 운영 시스템’으로 진행된다. 이를 통해 중간 유통 거품을 제거함으로써 소비자들에게 고품질의 제품을 합리적인 가격에 제공하고 있다.

블루크러쉬 관계자는 “이번 신제품은 골프화의 사용 범위를 라이프스타일 전반으로 확장하는 새로운 기준이 될 것”이라며, “한국과 일본 골퍼들에게 최상의 퍼포먼스와 스타일을 동시에 선사하겠다”는 포부를 밝혔다. 이번 신제품은 블루크러쉬 공식 온라인 몰을 비롯해 송추CC, 골드레이크CC, 한양CC, 88CC 등 주요 명문 골프장 내 프로샵에서 만나볼 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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