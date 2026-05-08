CGV·롯데·메가박스 등 6000원 할인권 13일부터 배포

시민들이 영화관에서 상영 정보를 확인하고 있다. 뉴시스

영화 관람료 부담을 줄이기 위한 대규모 할인 정책이 시행된다. 문화체육관광부와 영화진흥위원회가 총 225만장의 영화 관람 할인권을 배포하며 관객 유입 확대에 나선다.

문화체육관광부는 영화진흥위원회와 함께 13일 오전 10시부터 영화 관람 6000원 할인권 225만장을 배포한다고 8일 밝혔다.

이번 할인권은 CGV, 롯데시네마, 메가박스, 씨네Q 등 주요 멀티플렉스 영화관의 누리집과 앱을 통해 사용할 수 있다. 영화관별 온라인 회원 쿠폰함에 1인당 2매씩 자동 지급되며, 결제 시 적용하는 방식이다.

할인권은 결제 시 선착순으로 적용되며, 각 영화관이 보유한 수량이 모두 소진되면 조기 종료된다.

일반관과 특별관 구분 없이 사용 가능하며, 독립·예술영화전용관과 작은영화관 등 다양한 상영관에서도 활용할 수 있다. 다만 온라인 시스템 제공이 어려운 일부 영화관은 현장 선착순 방식으로 할인권을 배포한다.

참여 영화관 목록은 13일 영화진흥위원회 누리집을 통해 확인할 수 있다.

이번 할인권은 문화가 있는 날, 장애인·경로·청소년 할인, 조조할인 등 기존 혜택과 중복 적용이 가능하다. 특히 둘째 주와 마지막 주 수요일 문화가 있는 날에는 기존 1만원 관람가가 4000원까지 낮아지는 효과도 기대된다.

이번에 배포되는 225만장은 2026년 추가경정예산의 절반 규모로, 나머지 225만장은 오는 7월 여름 성수기에 추가 지급될 예정이다. 1차 할인권을 사용한 관람객도 2차 지급 대상에 포함된다.

문체부 관계자는 “관객 회복 흐름이 이어질 수 있도록 정책적 지원을 지속하겠다”며 “한국 영화산업이 다시 활력을 되찾을 수 있도록 다양한 지원 방안을 추진하겠다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]