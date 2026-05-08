SOOP, 음악 생태계 확장 시동…S27M과 콘텐츠 협력

S27M 엔터테인먼트 김재덕 대표(왼쪽), SOOP 이세민 소셜콘텐츠사업본부장이 기념사진을 촬영하고 있다. SOOP 제공

SOOP이 S27M 엔터테인먼트와 손잡고 스트리머와 아티스트가 함께 참여하는 새로운 음악 콘텐츠 생태계 구축에 나선다. 양사는 라이브 스트리밍 기반 협업을 중심으로 음악 IP 확장과 신규 수익 모델 발굴에 속도를 낼 계획이다.

SOOP은 S27M 엔터테인먼트와 음악 생태계 활성화 및 공동 콘텐츠 사업 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 8일 밝혔다.

S27M 엔터테인먼트는 그룹 노을을 비롯해 나윤권, 펜타곤 정우석·진호, 빅스 켄 등 실력파 아티스트들이 소속된 종합 엔터테인먼트사로, 음악 제작과 공연, 콘텐츠 사업을 기반으로 다양한 음악 IP를 전개하고 있다.

이번 협약은 SOOP의 스트리머 중심 콘텐츠 제작 역량과 S27M의 아티스트 및 음악 IP를 결합해 협업형 음악 콘텐츠를 확대하고 새로운 사업 모델을 발굴하기 위해 추진됐다. 특히 라이브 스트리밍과 음악 산업을 연결해 스트리머와 아티스트가 함께 참여하는 콘텐츠 생태계 구축에 초점을 맞췄다.

양사는 라이브·오디션·공연·음원 등 공동 콘텐츠 기획, 스트리머–아티스트 협업 콘텐츠 제작, 소속 아티스트 홍보 및 콘텐츠 지원, 신규 음악 IP 공동 개발, 음원·라이브 기반 수익 모델 발굴, 온·오프라인 이벤트 공동 진행, 글로벌 콘텐츠 협력 등 다양한 분야에서 협업을 이어갈 예정이다.

SOOP은 이미 S27M과 협업해 음악 콘텐츠 ‘아뮤소 X’를 진행 중이다. 해당 프로젝트는 아티스트 협업 기반 오디션 프로그램으로, 그룹 노을이 심사와 멘토링에 참여하며 데뷔 과정까지 연결되는 구조다. 최종 우승자는 협업 음원 발매와 함께 2026 노을 콘서트 ‘Cafe 유월’ 무대에도 오를 기회를 얻는다. 아뮤소 X 파이널 무대는 오는 10일 진행될 예정이다.

SOOP 이세민 소셜콘텐츠사업본부장은 “스트리머와 아티스트가 함께 성장할 수 있는 음악 콘텐츠 환경을 만드는 것이 목표”라며 “다양한 협업을 통해 플랫폼 경쟁력과 음악 IP 확장을 동시에 추진하겠다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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