조보아, 출산 후에도 변함없는 미모…블랙 수트 완벽 소화 [스타★샷]

사진 = 조보아 SNS 계정

배우 조보아가 출산 이후 오랜만에 근황을 공개하며 환한 미소로 반가움을 안겼다.

조보아는 7일 자신의 SNS를 통해 “덕분에 오랜만에 외출”이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 조보아는 블랙 수트에 올백 헤어 스타일을 매치해 세련되면서도 단정한 분위기를 자아냈다. 풍선과 꽃다발, 케이크에 둘러싸인 채 환하게 웃는 모습에서는 밝고 행복한 에너지가 느껴졌다.

또 브이 포즈를 취하거나 풍선을 바라보며 미소 짓는 등 자연스러운 모습으로 특유의 사랑스러운 매력을 드러냈다. 출산 후에도 변함없는 미모와 건강해 보이는 근황이 팬들의 시선을 사로잡았다.

한편 조보아는 지난해 비연예인 남성과 결혼했으며, 지난 2월 아들을 출산했다. 당시 소속사 측은 “건강한 아들을 출산했다”며 “현재 산모와 아이 모두 건강한 상태로 가족들의 축하 속에 안정을 취하고 있다”고 밝힌 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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