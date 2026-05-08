경남 양산 국제장수상황버섯 농장, 유기농·GAP 인증 획득

경남 양산의 국제장수상황버섯 농장이 유기농 인증과 GAP(농산물우수관리) 인증을 획득했다고 밝혔다. 이 농장은 경상남도 추천상품 QC 인증을 보유하고 있으며, 양산시 특산물로 지정된 유일한 상황버섯 전문 농장이다.

양동수 농장 대표는 “건강식품에 대한 관심이 높아지면서 상황버섯 시장도 함께 성장하고 있지만, 직접 재배보다 판매에 치중하는 농장이 늘면서 소비자들의 주의가 요구되는 상황” 이라며 “구매 시 친환경 인증, GAP 인증 등 국가 공식인증 여부를 확인하는 것이 중요하다”고 설명했다.

국제장수상황버섯 농장은 양동수·신수연 대표 부부가 30년 가까이 운영해온 농장이다. 농장이 위치한 마을에는 79년 만에 일반에 개방된 법기수원지가 있으며, 부부는 이 지역이 명소가 되기 이전부터 1급수 지하수를 활용해 상황버섯을 재배해왔다.

양동수 국제장수상황버섯 농장 대표

양동수 농장 대표에 따르면 유기농 재배가 생소하던 시절, 부부는 해충을 직접 손으로 잡아가며 농사를 이어갔다. 보다 나은 재배법을 찾기 위해 관련 공부를 지속했고, 전문 박사를 농장에 초청해 연구를 진행하기도 했다. 물리적 방제와 생물적 방제 등 다양한 시도를 거듭한 끝에 상황버섯 재배에 적합한 유기농 제재를 찾아냈다.

양동수 농장 대표는"상황버섯에 유기농 제재를 처음 도입한 농장이기도 하다"며 "유기농 재배는 일반 재배보다 시간과 비용이 몇 배 더 들지만, 우리 먹거리는 건강과 자연을 생각하며 재배해야 한다는 신념을 지켜오고 있다"고 말했다.

농장일을 함께 돕고 있는 딸 양희영씨는 "부모님이 정성껏 재배한 상황버섯에 자부심이 있기에 잘 알리고 싶었고, 소비자에게 신뢰의 증표를 보여주는 것도 중요하다고 생각해 이번 공식인증 절차를 진행하게 됐다"고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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