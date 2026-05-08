부모님 약속 자꾸 잊는다면… 건망증 넘어 치매 위험?

보건복지부와 중앙치매센터의 2023년 치매역학조사에 따르면 치매 위험성이 높은 경도인지장애진단자는 2025년 298만 명(경도인지장애 유병률 28.12%)으로, 2033년에는 400만 명에 진입할 것으로 추정된다.

치매 환자 역시 현재와 같은 추이라면 올해 100만 명을 돌파할 것이라고 전망했다. 부모님이 같은 말을 반복하거나 약속을 자주 잊는 변화가 보일 때, 단순 노화로 넘기지 말고 점검이 필요한 이유다.

경산중앙병원 신경과 정부경 전문의의 도움말로 중장년층이 알아야 할 부모님 인지기능 변화의 신호와 관리법을 알아봤다.

경산중앙병원 신경과 정부경 전문의

◆단순 건망증과 치매 사이의 구분

부모님의 기억력 변화에서 가장 먼저 살펴봐야 할 단계는 경도인지장애다. 같은 또래보다 인지 기능이 떨어져 있지만 일상생활은 가능한 상태로, 정상 노화와 치매 사이의 중간 단계로 분류된다.

서울대학교병원과 서울아산병원 의학정보에 따르면 정상 노년층은 매년 약 1~2%가 치매로 진행하는 반면, 경도인지장애 환자는 매년 약 10~15%가 치매, 특히 알츠하이머병으로 이행하는 것으로 보고된다.

정부경 전문의는 "경도인지장애는 치매가 아니지만, 치매로 진행할 위험이 정상보다 훨씬 높은 단계"라며 "이 시기에 발견해 관리하면 진행을 늦추거나 일부는 정상으로 회복되기도 한다"고 설명했다.

◆혈관 건강도 중요

치매에는 여러 유형이 있다. 알츠하이머병은 뇌에 비정상 단백질이 축적되며 서서히 진행되는 반면, 혈관성 치매는 뇌혈관이 막히거나 좁아지면서 손상이 누적돼 발생한다. 진행 양상도 달라서, 알츠하이머병은 최근 기억부터 점진적으로 잃어가는 반면, 혈관성 치매는 어느 날 갑자기 증상이 나타나거나 계단식으로 악화되는 경향이 있다. 한쪽 팔다리 힘 빠짐이나 어눌한 발음 같은 뇌졸중 증상이 동반되는 경우도 있다.

정부경 전문의에 따르면 두 유형의 위험요인이 상당 부분 겹친다. 그는 “고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 같은 혈관 위험요인 관리는 혈관성 치매뿐 아니라 알츠하이머병 예방에도 영향을 준다”고 말했다. 이어 "혈관성 치매와 알츠하이머병이 동반되는 혼합형 치매도 적지 않다"고 조언했다.

이해를 돕기 위해 AI로 생성한 이미지

◆부모님 변화, 어떤 신호를 봐야 할까

부모님의 일상에서 다음과 같은 변화가 반복된다면 단순 노화로 넘기지 말고 점검이 필요하다. ▲같은 질문이나 말을 반복하거나 ▲최근 들은 내용을 자주 잊고 약속이나 약 복용을 빠뜨리는 경우▲익숙한 길에서 방향을 헷갈리거나 날짜·요일·계절 감각이 흐려지는 변화가 대표적이다.

평소 잘하던 계산이나 가계 관리가 어려워지고, 물건 둔 장소를 찾지 못하는 일이 잦아지거나, 성격이 변하고 의욕이 줄어드는 경우 역시 인지기능 변화의 신호일 수 있다.

자가 점검 도구로는 보건복지부와 중앙치매센터가 운영하는 전국 치매안심센터에서 무료로 받을 수 있는 인지선별검사(CIST)가 대표적이다. 60세 이상이면 누구나 받을 수 있고, 결과에 따라 신경과나 정신건강의학과로 연계된다. 진료실에서 시행하는 정밀 검사는 신경심리검사, 뇌 MRI·CT, 혈액검사 등으로 구성된다.

◆인지기능 관리, '뇌·혈관·관계' 삼박자

부모님의 인지기능 관리는 한두 가지 활동이 아니라 생활 전반의 균형을 맞추는 방향이어야 한다.

정부경 전문의는 ▲뇌를 쓰는 활동 ▲혈관을 지키는 생활 ▲관계를 유지하는 일상 삼박자를 지키라고 조언한다.

먼저 뇌를 쓰는 활동은 독서, 글쓰기, 새로운 취미 배우기, 외국어 학습, 악기 연주 등 익숙하지 않은 자극을 주는 활동이 도움이 된다. TV 시청처럼 수동적인 활동보다 직접 손과 머리를 쓰는 활동이 인지 예비능을 키우는 데 유리하다.

혈관을 지키는 생활로는 규칙적인 유산소 운동과 채소·과일·통곡물·생선 중심의 식단이 권고된다. 짠 음식, 가공식품, 과도한 당분은 줄이고, 고혈압·당뇨병·이상지질혈증은 약물치료를 미루지 않는 것이 치매 예방에도 도움이 된다.

관계를 유지하는 일상은 사회적 고립과 우울은 인지기능 저하의 독립적인 위험요인으로 알려져 있다. 가족·친구와의 정기적인 만남, 지역 커뮤니티 참여 등 관계 속 활동이 중요하다. 청력이 떨어진 부모님이 대화를 피하며 고립되는 경우도 흔한데, 보청기 사용이 인지기능 관리에 도움이 된다는 연구도 보고되고 있다.

정부경 전문의는 "부모님께 갑자기 운동이나 식단을 강요하기보다, 함께 산책하고 함께 식사하는 시간을 늘리는 것이 가장 현실적인 관리법"이라며 "가족과의 일상적인 대화 자체가 인지기능에 도움이 된다"고 말했다.

이어 "치매 약은 병을 완치하는 약은 아니지만, 진행 속도를 늦추고 환자와 가족의 삶의 질을 지키는 데 분명한 역할을 한다"며 "진단 시점이 빠를수록 약물 효과를 더 길게 볼 수 있고, 가족이 돌봄을 준비할 시간도 확보된다"고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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