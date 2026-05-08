임지연·허남준, 오디션장서 재회…‘멋진 신세계’ 첫방 기대감

멋진 신세계 스틸컷. SBS 제공

조선 시대 악녀의 영혼과 재벌 후계자가 21세기 오디션장에서 다시 마주한다. 임지연과 허남준의 재회 장면이 방송에 대한 기대를 불러 일으킨다.

8일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 ‘멋진 신세계’는 조선 시대 희대의 악녀 영혼이 깃든 무명배우 신서리와 자본주의가 만들어낸 괴물이라 불리는 재벌 차세계가 펼치는 로맨스 코미디다. ‘스토브리그’, ‘치얼업’ 등을 연출한 한태섭 감독과 신예 강현주 작가가 의기투합했고, 임지연과 허남준이 첫 로맨스 호흡을 맞춘다.

공개된 스틸에는 생애 첫 오디션장에 들어선 신서리(임지연)의 모습이 담겼다. 조선을 호령하던 ‘악녀’가 21세기에서는 생계를 위해 오디션을 전전하는 무명 배우로 살아가는 설정이 흥미를 더한다. 여기에 뜻밖의 인물 차세계(허남준)가 오디션장에 등장하며 긴장감을 끌어올린다.

특히 차세계는 예상치 못한 신서리와의 재회에 당황한 기색을 감추지 못한 모습이다. 늘 냉정함을 유지하던 ‘악질 재벌’의 평정심이 흔들리는 반전 표정은 웃음을 자아낸다. 세계가 왜 오디션장에 나타났는지, 두 사람의 관계가 어떤 방향으로 이어질지 궁금증을 높인다.

앞서 공개된 티저에서 첫 만남부터 팽팽한 신경전을 벌였던 두 사람이 오디션장에서 다시 마주하며 또 한 번의 충돌을 예고한다. 조선 악녀와 재벌 후계자의 기묘한 인연이 본격적으로 시작되는 멋진 신세계 첫 방송에 관심이 모인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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