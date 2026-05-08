“담대한 꿈” 하이브 ABD 출범…걸그룹 제작 전담

ABD 로고. 하이브 제공

하이브가 걸그룹 제작 역량을 전담하는 신규 레이블 ‘ABD’를 설립하며 K-팝 IP 확장에 속도를 낸다. 존 멀티 레이블 체제를 한층 고도화하며 새로운 걸그룹 IP 발굴에 본격적으로 나설 계획이다.

하이브는 8일 새로운 레이블 ABD를 공식 출범했다고 밝혔다. ABD는 브랜드 슬로건 ‘A Bold Dream(담대한 꿈)’에서 이름을 따온 것으로, 기존의 틀을 넘어서는 창의적 발상과 음악적 실험을 기반으로 한 걸그룹 전문 레이블이다. 단순히 새로운 팀을 만드는 수준을 넘어 팬과 아티스트에 대한 이해를 바탕으로 K-팝의 외연을 확장하겠다는 전략적 목표도 담겼다.

신임 대표이사에는 플레디스 엔터테인먼트에서 아티스트기획실장을 지낸 노지원 씨가 선임됐다. 그는 플레디스와 모어비전 등에서 쌓은 경험을 바탕으로 ABD의 경영 전반을 이끌며 레이블 운영 안정화와 성장 기반 구축을 맡는다.

ABD는 하이브의 멀티 레이블 체제 강화 전략의 연장선에서 출범한 조직이다. 하이브는 각 레이블의 독립성과 전문성을 기반으로 다양한 음악 IP를 개발해 글로벌 시장 경쟁력을 높여왔으며, ABD 역시 걸그룹 제작에 특화된 시스템과 크리에이터 인력을 중심으로 차별화된 결과물을 선보일 계획이다.

첫 신인 걸그룹은 올해 하반기 공개된다. 세븐틴, 애프터스쿨, 아이즈원, TWS(투어스) 등 다수 K-팝 아티스트를 프로듀싱해온 한성수 마스터 프로페셔널이 총괄 프로듀싱을 맡아 음악, 콘셉트, 퍼포먼스 전반을 지휘한다.

하이브 관계자는 “ABD 설립은 IP 다양성과 제작 역량을 동시에 강화하기 위한 전략”이라며 “신인 걸그룹을 통해 새로운 음악적 시도와 콘셉트를 선보이고 글로벌 시장에 신선한 변화를 만들어갈 것”이라고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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