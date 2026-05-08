‘살목지’, 흥행 2위 찍고도 계속된다…소름 돋는 추가 스틸

살목지 추가 스틸. 쇼박스 제공

올여름 극장가를 강타한 공포 영화 ‘살목지’가 흥행 열기를 이어가고 있다. 개봉 이후 입소문을 타며 관객몰이에 성공한 가운데, 국내 박스오피스 역대 공포 영화 흥행 2위에 오르며 새로운 기록을 써 내려가고 있다.

이에 힘입어 작품 속 긴장감 넘치는 순간들을 담아낸 흥행 기념 앵콜 스틸이 8일 추가 공개됐다.

살목지는 정체불명의 형체가 포착된 살목지 로드뷰 영상을 둘러싼 이야기를 그린 작품이다. 의문의 장면을 다시 촬영하기 위해 저수지를 찾은 촬영팀이 설명할 수 없는 존재와 마주하면서 벌어지는 공포를 담아냈다.

공개된 스틸은 영화 속 인물들의 불안과 공포, 그리고 얽히고설킨 관계성을 다시금 떠올리게 만든다. 특히 살목지로 향하는 과정에서 점차 두려움에 잠식돼 가는 캐릭터들의 감정선이 생생하게 담겨 눈길을 끈다.

먼저 김혜윤이 연기한 수인의 모습은 극의 중심축 역할을 하는 인물답게 묵직한 분위기를 자아낸다. 낮과 밤이 대비된 스틸 속 수인은 선배 교식(김준한)에 대한 죄책감과 팀원들을 이끌어야 한다는 부담감을 동시에 안고 있는 듯한 표정을 짓고 있다.

또 다른 스틸에서는 수인과 기태(이종원)의 관계성도 엿볼 수 있다. 헤어진 연인 사이임에도 서로를 가장 먼저 걱정하는 두 사람의 모습은 단순한 공포 서사를 넘어 감정적인 몰입까지 이끌어냈다는 평가를 받았다. 살목지의 위협 속에서도 서로를 향한 감정이 드러나는 장면들은 관객들의 과몰입 포인트로 꼽히고 있다.

교식의 스틸 역시 강한 인상을 남긴다. 의미심장한 눈빛과 쉽게 읽히지 않는 표정은 캐릭터가 품고 있는 비밀과 미스터리를 더욱 부각시키며 극의 긴장감을 높인다.

귀신의 존재를 믿지 않던 경태(김영성)와 경준(오동민) 형제의 변화 역시 스틸을 통해 확인할 수 있다. 두 사람은 살목지에서 벌어진 기이한 사건들을 겪으며 극심한 공포에 휩싸이게 되고, 두려움에 흔들리는 표정만으로도 극 중 분위기를 실감 나게 전달한다.

막내 PD 성빈(윤재찬)과 세정(장다아)의 모습도 눈길을 끈다. 자유분방한 MZ 커플의 분위기를 풍기던 두 사람은 저수지에 얽힌 저주와 맞닥뜨리며 혼란과 공포에 빠져든다. 특히 예측 불가능한 행동으로 극 후반 긴장감을 끌어올렸던 이들의 활약이 다시금 주목받고 있다.

살목지는 음산한 공간이 주는 공포와 인물 간의 심리 변화를 밀도 있게 그려내며 관객들의 호평을 얻고 있다. 단순한 점프 스케어를 넘어 점진적으로 조여오는 불안감과 현실적인 캐릭터들의 반응이 어우러지며 한국형 공포 영화의 새로운 흥행작으로 자리매김했다는 평가다.

한편 살목지는 국내 공포 영화 흥행 2위 기록을 이어가며 전국 극장에서 상영 중이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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