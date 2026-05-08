[TV핫스팟] 안효섭 품에서 무너진 채원빈…“보고 싶었어요” 입맞춤 엔딩

SBS 오늘도 매진했습니다 방송화면 캡처.

안효섭과 채원빈의 감정선이 본격적으로 깊어지기 시작했다. 무너진 일상 속에서 서로를 보듬는 두 사람의 관계가 설렘을 자아낸 가운데, 예상치 못한 입맞춤 엔딩까지 더해지며 시청자들의 몰입도를 끌어올렸다.

지난 7일 방송된 SBS ‘오늘도 매진했습니다’ 6회에서는 홈쇼핑 생방송 중 제품 미판매를 선언한 뒤 모든 것을 잃게 된 담예진(채원빈 분)과 그런 그녀를 곁에서 지켜주는 매튜 리(안효섭 분)의 이야기가 그려졌다.

앞서 담예진은 생방송 최초로 판매 중단을 선언하며 큰 파장을 일으켰다. 해당 방송은 쇼케이스 형식으로 바뀌었고, 이를 본 시청자들의 항의가 이어지면서 회사 내부 역시 혼란에 빠졌다. 결국 담예진은 히트 홈쇼핑과 계약 해지라는 결과를 맞게 됐고, 극심한 스트레스 속에서 수면제에 의존하는 모습으로 안타까움을 자아냈다.

반면 매튜 리는 홀로 책임을 떠안은 담예진을 걱정하며 그녀의 결백을 입증할 방법을 찾기 위해 몰두했다. 그러던 중 담예진에게 걸려온 전화 너머로 불안정한 목소리와 자동차 경적 소리를 들은 그는 곧바로 그녀를 찾아 나섰다.

결국 매튜 리는 완전히 지쳐버린 담예진을 덕풍마을로 데려와 직접 돌보기로 결심한다. 담예진의 상태를 확인한 마을 사람들 역시 그의 계획에 힘을 보태며 그녀의 회복 프로젝트가 시작됐다.

매튜 리의 보살핌은 예상보다 훨씬 세심했다. 수면에 도움이 되는 음식과 침구, 향기까지 하나하나 신경 쓰는 것은 물론, 담예진이 잠결에 다치지 않도록 집안 곳곳 모서리에 보호 장치를 설치하는 모습까지 그려져 따뜻함을 더했다.

그 과정에서 담예진의 마음에도 변화가 찾아왔다. 생방송 준비 때부터 늘 자신의 편이 되어주고 묵묵히 응원해온 매튜 리의 진심 어린 행동에 점차 흔들리기 시작한 것. 담예진은 그의 작은 배려 하나에도 감동과 설렘을 느끼며 이전과는 다른 감정을 드러냈다.

방송 말미에는 두 사람의 관계 변화를 상징하는 장면이 등장해 시청자들의 반응을 이끌어냈다. 야근을 마치고 돌아온 매튜 리가 소파에서 잠든 담예진을 조심스럽게 챙기던 중 잠에서 깬 담예진이 먼저 입을 맞춘 뒤 “보고 싶었어요”라고 속마음을 털어놓은 것.

이후 다시 잠에 빠져든 담예진의 모습은 해당 고백이 잠꼬대인지, 혹은 무의식 속 진심이었는지 궁금증을 키웠다. 동시에 매튜 리와 담예진의 로맨스가 새로운 국면을 맞게 될지 관심이 쏠리고 있다.

한편 오늘도 매진했습니다 6회는 분당 최고 시청률 4.1%를 기록했으며, 수도권 기준 3.1%로 직전 회차보다 상승했다. 또한 넷플릭스 글로벌 톱10 비영어 TV쇼 부문 3위(5월 7일 기준)에 이름을 올리며 화제를 이어가고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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