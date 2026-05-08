풍자, 레드카펫 밟더니 곧장 출발…‘또간집’ 100회 대혼돈

또간집 예고 스틸. 스튜디오수제 제공

전국 방방곡곡의 숨은 맛집을 찾아다니며 사랑받아온 웹예능 또간집이 100회를 맞아 역대급 프로젝트에 나선다. 진행자 풍자가 직접 전국 소도시 100곳이 적힌 복불복 룰렛을 돌리고, 결과가 나오는 즉시 촬영지로 향하는 초유의 미션이 예고되며 관심이 쏠리고 있다.

8일 오후 공개되는 ‘또간집’ 100회 특집에서는 시작부터 남다른 분위기가 펼쳐진다. 새벽 6시 등장한 풍자는 레드카펫 위를 걸으며 시상식을 방불케 하는 화려한 드레스 스타일링으로 등장, 장수 웹예능의 의미 있는 순간을 자축한다.

하지만 분위기는 오래가지 않는다. 제작진은 울릉도, 추자도, 가덕도 등 외딴 섬은 물론 시청자 요청이 많았던 전국 소도시 100곳의 이름이 적힌 대형 룰렛을 공개하며 긴장감을 끌어올린다. 룰렛 결과가 나오는 즉시 현장으로 출발해야 하는 방식인 만큼 어디로 향하게 될지 누구도 예측할 수 없는 상황이 펼쳐진다.

예상치 못한 룰에 당황한 풍자는 특유의 거침없는 리액션을 터뜨리며 현장을 웃음바다로 만든다. 특히 “오늘 콘셉트는 제니였는데 미용실에서는 황야의 마녀 같다고 하더라”는 셀프 디스 멘트로 초반부터 유쾌한 분위기를 이끈다.

이번 특집은 ‘조작 없는 리얼 예능’을 강조하기 위해 실시간 라이브 스트리밍 방식으로 진행된다. 제작진은 새벽 시간 라이브를 켜고 룰렛 추첨 과정을 그대로 공개하며 공정성을 강조한다. 이른 아침임에도 1400명 이상의 팬들이 접속해 뜨거운 반응을 보였고, 풍자는 팬들과 실시간으로 소통하며 긴장감 속에서도 입담을 이어간다.

촬영지가 결정된 순간 현장은 순식간에 아수라장이 된다. 예상 밖 결과에 놀란 풍자가 메인 PD를 향해 달려드는 모습까지 펼쳐지며 폭소를 유발한다. 이후 그는 라이브 방송 시청자들에게 감사 인사를 전하는 한편, 촬영 내용에 대한 스포일러를 자제해달라고 요청하며 프로다운 면모도 드러낸다.

이번 100회 특집은 단순한 이동 미션을 넘어 장거리 로드 예능의 매력까지 담아낼 예정이다. 이동 시간만 최소 5시간 이상이 걸릴 수 있는 만큼, 제작진과 출연진 모두 예상치 못한 변수와 마주하게 된다. 그 과정에서 현지 주민들이 실제로 여러 번 방문한 맛집을 추천받아 검증된 식당만 찾아가는 또간집 특유의 방식도 이어진다.

특집과 함께 커머스 콘텐츠 또살집 역시 새로운 프로젝트를 선보인다. 제작진은 구독자 요청이 많았던 뷰티 브랜드와 협업한 첫 브랜드 기획전을 공개할 예정이라고 밝혔다. 리뉴얼 제품과 인기 상품을 특별 구성으로 선보이며 시청자들의 관심을 끌 전망이다.

촬영 말미에는 100회를 맞이한 소감도 전해진다. 풍자는 “눈물이 날 것 같다”며 벅찬 마음을 드러내면서도 앞으로 더 다양한 지역과 맛집을 소개하고 싶다는 포부를 밝힌 것으로 전해졌다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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