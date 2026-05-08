전지현·지창욱 생존 사투…‘군체’ 공식 예고편 베일 벗었다

군체 예고편. 쇼박스 제공

정체불명의 감염 사태와 극한의 생존 서스펜스를 내세운 군체가 베일을 벗었다. 연상호 감독의 신작으로 기대를 모으고 있는 가운데, 칸영화제 공식 초청 소식에 이어 강렬한 분위기의 예고편까지 공개되며 글로벌 영화 팬들의 관심이 집중되고 있다.

제79회 칸영화제 미드나잇 스크리닝 부문에 초청된 영화 군체는 원인을 알 수 없는 감염 사태로 봉쇄된 건물 안에서 생존자들이 진화하는 감염자들과 맞서 싸우는 이야기를 그린 작품이다.

8일 공개된 공식 예고편은 절박한 상황 속에서 살아남기 위해 분투하는 인물들의 모습으로 시작된다. 전지현이 연기한 권세정을 비롯해 지창욱의 최현석, 신현빈의 공설희, 김신록의 최현희, 고수의 한규성까지 각기 다른 방식으로 위기를 헤쳐나가려는 모습이 긴장감을 끌어올린다.

특히 “전 이 사태를 막을 수 있는 유일한 백신입니다”라고 말하는 구교환의 서영철은 혼란 속에서도 여유로운 태도를 보이며 강한 인상을 남긴다. 감염 사태의 핵심 인물로 보이는 그의 존재는 극 전개의 중요한 변수로 작용할 것을 예고한다.

영상에서는 기존 좀비물과 차별화된 감염자들의 모습도 눈길을 끈다. 감염자들은 예측할 수 없는 방식으로 진화하며 더욱 위협적인 존재로 변해간다. 빠른 속도로 생존자들을 추격하는 장면과 건물 곳곳을 장악한 감염자들의 모습은 극한의 공포 분위기를 완성한다.

“옥상까지만 가면 우리 다 살 수 있는 거잖아요”라는 최현석의 대사는 살아남기 위한 희망과 절박함을 동시에 드러낸다. 하지만 거듭되는 위협과 예상치 못한 변수들은 생존자들의 여정이 결코 쉽지 않을 것임을 암시한다.

후반부에는 생존자들의 리더 격인 권세정과 감염 사태의 중심에 선 서영철이 정면으로 마주하는 장면이 등장해 강렬한 대립 구도를 예고한다. 두 인물 사이에 숨겨진 관계와 갈등 역시 작품의 핵심 축이 될 것으로 보인다.

연상호 감독은 그동안 부산행과 반도 등을 통해 한국형 좀비 장르를 대표하는 연출가로 자리매김해왔다. 이번 군체 역시 감염 서스펜스 장르 특유의 속도감과 긴장감을 극대화한 작품으로 기대를 모은다. 여기에 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 고수 등 화려한 캐스팅 라인업까지 더해지며 기대감을 높이고 있다.

군체는 오는 5월 21일 국내 개봉 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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