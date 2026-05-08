흥행 신기록…프로야구, 166G 만에 300만 관중 돌파 ‘역대 최소 경기’

사진=뉴시스

흥행 신기록이다.

프로야구가 역대 최소 경기 300만 관중을 달성했다. KBO리그는 7일 진행된 잠실, 인천, 대구, 광주 경기서 총 7만8776명의 관중을 불러들였다. 평일임에도 대구 삼성라이온즈파크는 2만4000석이 모두 찼다. 전날(6일)까지 298만3309명의 관중이 현장을 찾았던 상황. 누적 관중 306만2085명을 기록했다.

KBO리그는 지난달 25일 200만 관중을 돌파한 바 있다. 12일 만에 300만 관중을 넘어서는 데 성공했다. 그것도 역대 최소 경기인 166경기 만이다. 종전 최소 경기 300만 기록은 지난 시즌 작성한 175경기였다. 9경기나 줄였다.

평균 관중은 1만8446명으로 지난해 같은 경기 수 대비 약 10% 증가했다. 구단별로는 LG가 47만3310명으로 가장 많았다. 홈 관중 1위를 기록 중이다. 삼성도 45만709명으로 뒤를 바짝 쫓고 있다. 나란히 40만 관중을 넘어섰다. 뒤이어 SSG가 34만136명, 두산이 31만4896명, KIA가 30만19명을 신고했다. 총 5개 구단이 30만 관중을 넘겼다.

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지난해 동기간 대비 가장 높은 관중 증가율을 보인 구단은 키움이다. 58% 증가한 20만6981명의 관중을 기록했다. KT도 지난해 대비 41% 오른 25만3314명을 마크, 가파른 관중 상승세를 보였다.

평균 관중은 삼성이 2만3722명으로 1위다. 2위는 LG로, 2만3666명이다. 두산이 2만2493명, 롯데가 2만204명을 기록 중이다.

자연스레 매진도 이어지고 있다. 총 166경기 중 약 59%에 달하는 98경기가 매진됐다. LG가 17회로 가장 많은 만원관중을 기록했다. 한화는 17번의 홈경기 중 16번이나 매진되는 기염을 토했다. 좌석 점유율 99.9%라는 엄청난 수치를 자랑하고 있다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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