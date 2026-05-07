‘워터밤 여신’ 권은비, 치명적 눈빛에 분위기 압도…유튜브까지 접수

사진 = 권은비 SNS 계정

가수 권은비가 섹시하면서도 러블리한 매력을 뽐내며 팬들과의 새로운 소통을 예고했다.

권은비는 7일 오후 자신의 SNS를 통해 “드디어 개인 유튜브 채널을 만들었습니다! 유튜브 ‘권응비’ 많은 관심 부탁드려요. 아! 오늘 6시 15분에 업로드 예정입니다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 권은비 SNS 계정

사진 = 권은비 SNS 계정

사진 = 권은비 SNS 계정

사진 = 권은비 SNS 계정

함께 공개된 사진 속 권은비는 브라운 컬러 크롭톱과 미니스커트, 웨스턴 부츠를 매치한 스타일링으로 눈길을 사로잡았다. 그는 군살 없는 몸매와 또렷한 이목구비로 인형 같은 비주얼을 완성했다.

또 다양한 포즈와 분위기 있는 표정으로 세련된 매력을 드러냈으며, 짧은 단발 헤어스타일까지 완벽하게 소화하며 독보적인 분위기를 자아냈다. 특히 잘록한 허리 라인과 늘씬한 각선미가 돋보이며 팬들의 관심을 모았다.

한편 권은비는 2018년 Mnet 오디션 프로그램 ‘프로듀스 48’에 출연해 최종 데뷔조로 선발됐으며, 그룹 아이즈원의 리더로 활동했다. 이후 솔로 가수로 데뷔해 다양한 무대와 페스티벌에서 활약을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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