‘솔로지옥4’ 국동호, 학폭 의혹 재차 부인…“하지 않은 일 인정 못 해”

사진 = 국동호 SNS 계정

‘솔로지옥4’ 출연자 국동호가 학교폭력 방조 의혹과 관련해 세 번째 입장을 내고 다시 한번 강하게 부인했다.

국동호 측은 7일 추가 입장문을 통해 “실제로 제가 잘못한 부분이 있다면 피하지 않고 사과드리겠다”면서도, "하지 않은 일에 대해서까지 인정하거나 사과할 수는 없다”고 밝혔다.

이어 “사실이 아닌 내용으로 제 명예와 삶이 훼손되는 상황을 받아들일 수도 없다”며 “지금이라도 제보 내용을 사실로 전제해 여과 없이 공개하는 행위를 멈춰주시길 바란다”고 호소했다.

국동호 측은 전 여자친구로 지목된 B씨와의 교제 내용과 학교폭력 방조 의혹, 익명 제보에 대한 사실 확인 등을 짚으며 구체적인 근거를 밝혀달라고 요청했다.

그러면서 “현재 사실과 다른 내용이 반복적으로 유포되고 있고 그 과정에서 이미 매우 심각한 피해가 발생했다”며 “저는 제 명예를 지키기 위한 법적 조치를 진행할 수밖에 없는 상황”이라고 밝혔다.

또 “학교폭력 피해를 호소하는 분들의 아픔을 결코 가볍게 생각하지 않는다”면서도 “B씨와 교제한 사실이 없다. 저는 하지 않는 일을 인정할 수 없다”고 선을 그었다.

아울러 “이전 입장문에서 제가 상대방의 폭로 과정에 홍보 목적이 있는 것 아니냐는 취지의 언급이 포함된 부분과 관련해 불편함을 느끼신 분들이 계셨다면 그 점은 송구스럽게 생각한다”고 덧붙였다.

앞서 A씨는 학창 시절 일진 무리로부터 학교폭력 피해를 입었으며 해당 가해자 B씨의 남자친구였던 국동호가 이를 알면서도 방관하거나 즐겼다고 주장해 논란이 불거졌다.

이후에도 제보받은 내용을 토대로 국동호의 과거 사진 등을 공개하며 추가 폭로를 이어갔고 “오래된 학교폭력은 특성상 물증이 존재하기 어려운 범죄”라며 “저와 같은 피해를 입고도 가슴에 묻고 살아가는 사람이 많을 것이라 생각해 실명으로 공론화를 시작했다”고 밝혔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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