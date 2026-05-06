수원 KT 위즈파크, 외부 화재 연기 유입으로 경기 중단… 20여분 만에 재개

사진=온라인동영상서비스(OTT) 티빙 캡처

수원 KT 위즈파크가 예상치 못한 봉변에 시달렸다. 경기장 인근에서 발생한 화재 여파로 한때 연기에 뒤덮였다.

6일 수원서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 KT와 롯데의 시즌 4번째 맞대결에서 돌발 상황이 벌어졌다. 홈팀 KT가 1-6으로 뒤진 7회 초 무사 2루 수비 상황이었다. 투수 주권이 나승엽을 상대하던 도중, 1루 외야 방면에서 연기가 유입된 것. 이때 바람을 타고 들어온 연기는 순식간에 그라운드 안쪽까지 번졌고, 경기장 시야도 뿌옇게 흐려졌다.

결국 경기는 오후 8시22분 중단돼야 했다. 문제의 화재는 경기장 내부가 아닌 외부 시설에서 발생한 것으로 확인됐다. 1루 외야 쪽 인근 쓰레기장에서 불이 났고, 소방 당국의 진압 작업이 곧바로 진행됐다.

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다행히 큰 피해는 발생하지 않은 것으로 알려졌다. KT 관계자는 “구장 내 전광판 안내 및 소방서 신고가 진행됐고, 구단 초동 대처로 화재 진압까지 이뤄졌다”고 전했다.

박종훈 경기감독관 및 심판진은 인명 피해가 없고 경기를 취소할 정도의 건이 아니라는 판단 하에 연기가 빠진 뒤 경기 속행을 결정했다.

경기는 20분 넘게 멈췄고, 오후 8시45분쯤 재개됐다. 연기와 탄내가 경기장 안팎에 퍼지면서 선수단과 관중 모두 한동안 상황을 지켜봐야 했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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