'겁 없는 신인' 김민솔, 상승세 타고 2승 선착 노린다… DB 위민스 챔피언십 팡파르

김민솔. 사진=KLPGA 제공

김민솔. 사진=KLPGA 제공

이번에도 언니들을 제칠까. ‘겁 없는 신인’ 김민솔이 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 시즌 첫 다승을 노린다.

DB 위민스 챔피언십(총 상금 12억원)이 오는 30일부터 나흘간 충북 음성군의 레인보우힐스 컨트리클럽(파72/6682야드)에서 막을 올린다. 2021년부터 2025년까지 대한골프협회가 주최·주관하는 KLPGA 메이저 대회 한국 여자오픈의 타이틀 스폰서를 맡았던 DB그룹이 신규로 주최하는 대회다. 총 120명의 골퍼가 출전해 초대 챔피언 트로피를 놓고 격돌한다.

김민솔에게 가장 관심이 쏠린다. 상승세다. 이번 달 초 iM금융오픈 2026에서 시즌 첫 우승이자 투어 통산 3승째를 거뒀다. 이후 넥센·세인트나인 마스터스 2026에서 공동 3위에 오르더니 제2회 덕신EPC 챔피언십에서 공동 17위로 꾸준함을 이어갔다. 이번 대회에서 우승하면 시즌 2승에 선착하게 된다.

장타력과 정교함을 동시에 내세운다. 올 시즌 드라이브 비거리 2위(259.2742야드), 그린 적중률 6위(77.1605%)에 올라있다. 이를 바탕으로 신인왕에도 도전장을 낸다. 신인상 포인트 1위(536점)로 2위 2006년생 김가희(287점)에 두 배 가까이 앞서 있다.

화려한 이력을 자랑한다. 2023 항저우 아시안게임 여자 골프 단체전 은메달리스트인 김민솔은 지난해 드림 투어(2부)에서 시즌을 시작했다. 11개 대회에서 4승을 거둔 그는 지난해 8월 추천 선수 자격으로 출전한 BC카드·한경레이디스컵에서 정규 투어 첫 우승의 감격을 누렸다. 10월에는 동부건설·한국토지신탁 챔피언십에서도 챔피언에 등극했다. 정규 투어 데뷔 6개월 만에 이뤄낸 성과였다.

다만 신인왕 후보 자격은 얻지 못했다. 지난해 31개 대회 중 15개 대회에 출전해 후보 자격 요건에 딱 하나가 부족했다. 올 시즌 목표는 명확하다. 다승왕이다. 목표를 달성하면 신인왕 타이틀도 따라올 수 있다.

김민솔은 “경기가 풀리지 않을 때도 스스로를 믿고 끝까지 버텨내는 힘이 생긴 것이 좋은 성적의 원동력이 되고 있다”며 “샷 리듬을 세밀하게 다듬고 아쉬웠던 어프로치 거리감을 보완해 이번 대회에서도 상승세를 이어가겠다”고 전했다.

경쟁자들도 만만치 않다. 임진영과 2003년생 김민선, 고지원이 시즌 2승을 노린다.

여기에 투어 데뷔 2년 차 김시현과 지난해 상금왕 홍정민도 타이틀을 노린다. 김시현은 iM금융오픈 2026에서 공동 2위에 오르는 등 올 시즌 5개 대회에서 3차례나 ‘톱5’에 들었다. 올 시즌 개막전이었던 리쥬란 챔피언십에서 공동 3위에 올랐던 홍정민은 지난주 끝난 미국여자프로골프(LPGA) 투어 시즌 첫 메이저 대회 셰브론 챔피언십에 출전했다가 다시 KLPGA에 복귀한다. 2라운드 컷 탈락의 아픔을 딛고 다시 의지를 불태운다.

이번 대회가 열리는 레인보우힐스 컨트리클럽은 전형적인 산악형 코스로 고저 차가 크다. 티잉 구역에서 낙구 지점이 보이지 않는 블라인드 홀이 많아 정교한 타깃팅이 요구된다. 정교한 샷 컨트롤과 치밀한 코스 매니지먼트가 순위를 가를 것으로 보인다.

한편 DB그룹은 대회 규모에 걸맞게 풍성한 특별상도 마련했다. 우승자 부상은 물론 모든 파3홀에 홀인원 부상이 걸려 있다. 각 라운드 최저타를 기록한 선수에게는 ‘데일리 베스트’ 상을 수여한다. 우승자가 챔피언 퍼트를 기록한 시각을 현장에서 이름과 함께 각인하는 ‘챔피언스 타임’ 세리머니도 처음 도입된다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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