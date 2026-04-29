김신영, ‘아는 형님’ 합류 확정…전학생의 반란 현실로

사진 = JTBC

개그우먼 김신영이 ‘아는 형님’의 첫 여성 고정 멤버로 합류한다.

29일 JTBC는 “김신영이 ‘형님 학교’에 정식으로 입학한다”며 “‘아는 형님’고정 멤버로 합류한다”고 밝혔다.

김신영은 그동안 전학생으로 출연할 때마다 특유의 순발력과 거침없는 입담으로 존재감을 보여왔다. 이러한 활약을 바탕으로 정식 멤버로 합류하게 되며, 앞으로 더욱 확대된 역할을 맡게 될 예정이다.

최근 진행된 녹화에서도 김신영은 특유의 에너지로 현장 분위기를 이끌었으며, 센스 있는 리액션과 출연진과의 자연스러운 호흡으로 새로운 조합의 시너지를 만들어냈다는 후문이다.

제작진은 “김신영은 다섯 차례 전학생으로 출연하며 쌓아온 경험을 바탕으로 ‘형님 학교’에 빠르게 녹아들었다”며 “특유의 센스와 재치로 프로그램에 신선한 변화를 불어넣을 것으로 기대한다”고 전했다.

한편 ‘아는 형님’은 매주 토요일 오후 9시 JTBC에서 방송된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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