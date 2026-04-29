선수에게 부적절한 발언…정선민 하나은행 코치, 논란 속 팀 떠난다

사진=FIBA 제공

정선민 하나은행 수석코치가 부적절한 발언으로 도마 위에 올랐다.

문제가 된 것은 지난 16일 구단 행사였다. 2025~2026시즌을 마무리하는 자리였다. 소속 선수에게 성 인지 감수성에 어긋난다고 여겨질 수 있는 발언을 한 것으로 알려졌다. 심지어 이전에도 몇 차례 비슷한 발언을 한 것으로 확인됐다.

정 코치는 스타플레이어 출신의 지도자다. 국내 정규리그서 7차례 최우수선수(MVP)에 선정됐다. 한국 선수로는 최초로 미국여자프로농구(WNBA)에 진출하기도 했다. 선수생활을 마무리 후에는 2021~2023년 여자 농구대표팀 지휘봉을 들기도 했다.

이번 시즌을 끝으로 하나은행과 작별하게 됐다. 이번 사건 때문은 아니라고 밝혔다. 원래부터 계획된 부분이었다고 전했다. 한국여자농구연맹(WKBL)은 구단 등을 통해 경위를 파악하고, 필요하다고 판단될 때는 재정위원회를 열 예정이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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