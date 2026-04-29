정규직을 향해, 한 걸음 앞으로…삼성 오러클린, 연장 계약

사진=삼성라이온즈 제공

‘정규직을 향해, 한 걸음 앞으로!’

좌완 투수 잭 오러클린이 삼성과의 동행을 이어간다. 삼성은 29일 “오러클린과 3만 달러에 연장 계약을 체결했다”고 밝혔다. 지난 27일 한국야구위원회(KBO)로부터 승인을 받았다. 일단 5월31일까지 삼성 유니폼을 입고 뛴다.

오러클린은 지난 3월 단기 대체 외인으로 삼성과 손을 잡았다. 6주간 총액 5만 달러 규모였다. 맷 매닝의 메우기 위해서다. 삼성은 지난해 12월 삼성과 계약했지만, 오른쪽 팔꿈치 인대 손상으로 수술이 필요하다는 진단을 받았다.

극적으로 삼성에 합류했다. 지난 3월 호주 야구대표티 소속으로 ‘2026 월드베이스볼클래식(WBC)’ 무대에 섰다. 당시 새 팀을 찾고 있던 상황. 호주로 돌아가는 비행기를 타기 직전 삼성 관계자의 연락을 받고 행선지를 바꿨다.

조금씩 적응해간다. 앞선 5경기서 22이닝을 소화, 평균자책점 4.50을 마크했다. 초반엔 다소 헤매는 모습이었다. 체력적인 부분서 물음표를 보였다. 4월 들어 치른 4경기서 2경기 퀄리티스타트(QS·선발 6이닝 3자책 이하)를 작성하며 상승곡선을 그렸다.

끝이 아니다. 흐름이 나쁘지 않다. 이대로라면 끝까지 갈 수도 있다. 오러클린이 안정감 있는 피칭을 보여준다면, 삼성으로선 굳이 새 얼굴을 영입할 이유가 없다. 과거 라이언 와이스(휴스턴 애스트로스)처럼 정규직 전환에 성공, 진한 존재감을 보여줄지 기대가 쏠린다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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