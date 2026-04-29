소유, 뮤지션 이전에 느낀 감정·내면…'오프 아워스'

그룹 '씨스타' 출신 가수 소유(강지현)가 세 번째 EP '오프 아워스(Off Hours)'를 공개했다.

이번 앨범은 바쁜 일상 속 나에게 집중하는 시간이라는 의미를 담았다. 뮤지션이기 이전에 소유가 개인으로서 느끼는 감정과 내면의 이야기를 솔직하게 노래했다.

타이틀곡 '걸(Girl)'은 팽팽하고 담백한 드럼 사운드 위에 밝은 신스와 리드미컬한 기타가 어우러진 인디 팝이다. 소유가 작사에 참여했다.

소속사 마운드미디어 매직스트로베리사운드는 "중독성 있는 후렴구와 반복되는 리듬이 인상적이며, '아 엠 낫 어 쿨 걸(I am not a cool girl)'이라는 직설적인 문장을 통해 세상의 프레임 속에서 흔들리는 내면을 솔직하게 표현해 듣는 이들의 공감을 자아낼 전망"이라고 전했다.

소유는 작년 매직스트로베리사운드에 합류했다. 허스키한 음색과 표현력으로 음악적 색깔을 다져왔다. 이번 앨범 선공개 싱글 '시 스루(See through)'를 통해 음악적 스펙트럼을 확장했다. ENA 월화드라마 '허수아비' OST '오늘밤'도 불렀다.

<뉴시스>

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