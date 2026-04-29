“따로 또 같이, 유기동물과 교감”… 로얄캐닌, 전국 보호소에서 봉사

로얄캐닌 김제공장 직원들이 어독스의 유기견과 산책을 하며 교감하고 있다. 로얄캐닌코리아 제공

“로얄캐닌의 사랑, 파주와 김제로~”

펫푸드 브랜드 로얄캐닌코리아가 이재연 대표 등 임직원들이 최근 여러 유기동물 보호소 및 구조단체를 봉사활동을 진행했다고 29일 밝혔다. 경기 파주시의 ‘카라 더봄센터’와 ‘삼송보호소’, 전북 김제시의 ‘어독스(ADOGS)’를 방문해 유기동물과 온기를 나놨다.

우선 지난 24일 서울 사무소 임직원이 팀을 나누어 카라 더봄센터와 삼송보호소를, 28일에는 김제공장 임직원들이 어독스를 찾아 보호소 시설 정비를 하고 구조견들과 산책을 했다. 아울러 삼송보호소와 어독스에 맞춤 영양 사료도 전달했다.

로얄캐닌 서울 사무소 직원이 삼송보호소에서 기부한 사료를 유기견에게 주고 있다. 로얄캐닌코리아 제공

로얄캐닌코리아는 ‘반려동물을 위한 더 나은 세상 만들기’라는 기업 미션 아래 매년 사내 자원봉사 프로그램을 통해 임직원들이 동물에 대한 책임감과 애정을 직접 실천할 수 있는 기회를 마련하고 있다.

이번 봉사활동도 임직원들이 현장에서 보호 동물들과 교감하며 그 의미를 되새기는 동시에 유기동물에 대한 사회적 관심을 환기하자는 취지졌다.

이재연 로얄캐닌코리아 대표는 “임직원들과 함께 동물을 향한 마음을 직접 실천하고 회사의 비전을 현장에서 체감할 수 있었던 의미 있는 시간이었다”며 “앞으로도 반려동물과 함께하는 더 나은 세상을 만들기 위해 진정성 있는 활동들을 이어나갈 것”이라고 말했다.

로얄캐닌 서울 사무소 임직원들이 카라 더봄센터에서 봉사활동을 하고 기념사진을 찍고 있다. 로얄캐닌코리아 제공

한편 로얄캐닌코리아는 지난달 ‘국제 강아지의 날(3월23일)’을 맞아 전국 보호소 및 쉼터에 사료 10톤을 기부하는 등 반려동물의 건강과 복지 향상을 위한 지원을 이어오고 있다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

박재림 기자 jamie@segye.com

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