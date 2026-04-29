송혜교, 반려견 품에 안고도 압도적 미모…우아함+러블리 매력 [스타★샷]

사진 = 송혜교 SNS 계정

배우 송혜교가 화보 비하인드 컷을 공개하며 근황을 전했다.

송혜교는 29일 자신의 SNS에 별다른 설명없이 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 송혜교 SNS 계정

사진 = 송혜교 SNS 계정

공개된 사진에는 뷰티 화보 컷과 함께 촬영 현장에서 직접 찍은 셀카가 담겼다. 송혜교는 헤어 스타일링을 받는 도중 반려견 루비를 품에 안고 자연스러운 모습을 드러냈다. 편안한 분위기 속에서도 돋보이는 미모와 반려견과의 따뜻한 순간이 시선을 끈다.

사진 = 송혜교 SNS 계정

사진 = 송혜교 SNS 계정

이번 화보에서 송혜교는 강렬한 레드 립을 포인트로 여성스러우면서도 매혹적인 분위기를 완성했다. 레드 배경 앞에서 긴 생머리를 늘어뜨리고 블랙 시스루 의상을 매치해 신비로운 무드를 자아냈다. 여기에 화려한 주얼리를 더해 특유의 우아하고 성숙한 매력을 한층 부각시켰다.

한편 송혜교는 넷플릭스 시리즈 ‘천천히 강렬하게’를 통해 올해 시청자들과 만날 예정이다. 해당 작품은 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 이야기를 그린다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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