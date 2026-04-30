1865, 글로벌 아트스튜디오 ‘슈퍼픽션’ 콜라보 리미티드 에디션 출시

사진=금양인터내셔날

금양인터내셔날의 국민 와인 브랜드 ‘1865’가 글로벌 아트 스튜디오 ‘슈퍼픽션’ 콜라보 리미티드 에디션을 오는 5월 1일 출시한다고 30일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 에디션은 국민 와인으로 오랜 시간 사랑받아온 국민와인 1865와 한국을 넘어 글로벌 브랜드와의 협업으로 주목받아온 크리에이티브 스튜디오 ‘슈퍼픽션’의 만남으로 완성됐다.

이번 리미티드 에디션은 ‘Every moment with 1865’라는 슬로건과 함께 1865의 브랜드 메시지를 슈퍼픽션 특유의 아이코닉한 아트워크로 풀어내며 마시는 와인을 넘어 소장하고 싶은 하나의 오브제로 탄생했다.

특히 슈퍼픽션 캐릭터의 생동감이 더해진 1865 슈퍼픽션 에디션 구매 시 키링으로 활용할 수 있는 스페셜 굿즈도 제공되며 카베르네 소비뇽, 소비뇽 블랑, 마스터 블렌드 3종으로 출시된다.

사진=금양인터내셔날

또한 3종의 키링을 모두 모은 고객을 대상으로 23cm 피규어를 증정하는 한정판 이벤트도 함께 진행되어 컬렉션의 재미와 소장 가치를 한층 더 높였다.

대표 상품인 1865 셀렉티드 빈야드 까베르네 소비뇽은 짙은 흙내음과 검붉은 과실향에 달콤한 바닐라와 토스트의 뉘앙스가 어우러진 복합적인 아로마가 매력적이다.

1865 셀렉티드 빈야드 소비뇽 블랑은 집중도 있고 섬세한 향, 소비뇽 블랑 특유의 프레쉬함과 포도, 라임, 열대과일 등의 상큼한 미네랄 터치가 있어 섬세한 아로마와 우아한 볼륨감을 더한다.

1865 마스터 블렌드는 짙은 루비 컬러를 띠며 잘 익은 붉은 과실의 풍미가 중심을 이룬다. 오크 숙성에서 오는 바닐라와 코코아의 고소한 뉘앙스에 은은한 향신료의 스파이시함이 더해져 복합적인 아로마를 완성한다.

금양인터내셔날 관계자는 “이번 콜라보레이션은 국민와인의 신뢰성에 위트 있는 스토리텔링을 더해 브랜드를 현대적으로 재해석하며 세대를 아우르는 매력으로 젊은 소비자까지 사로잡을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

각 와인은 가까운 백화점 또는 할인점과 와인샵에서 만나볼 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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