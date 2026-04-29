코트 떠난 양효진, 마이크 잡고 돌아온다… KBSN 해설위원 발탁

양효진. 사진=KOVO 제공

코트를 떠난 ‘블로퀸’ 양효진이 마이크를 잡는다.

KBSN스포츠는 29일 “양효진을 신임 배구 해설위원으로 발탁했다”고 밝혔다.

2007년 현대건설에 입단한 양효진은 19년간 ‘원 클럽 우먼’으로 뛰었다. 지난 시즌을 마친 뒤 은퇴했다. 11시즌 연속 블로킹 1위, 9시즌 연속 연봉 퀸, 17시즌 연속 올스타 선정 등 기록을 쓰며 전설의 반열에 올랐다. 현대건설은 양효진의 등번호 14번을 영구결번으로 지정했다. 태극마크를 달고 뛰면서 2012 런던 올림픽 4강과 2020 도쿄 올림픽 4강 신화의 주역으로 활약했다.

양 위원은 “19년간 코트에서 느낀 풍부한 경험을 바탕으로, 시청자들에게 배구의 묘미를 쉽고 깊이 있게 전달하고 싶다”고 포부를 밝혔다.

KBSN 정지훈 제작팀장은 “국가대표와 V리그를 모두 경험한 양효진 위원의 합류는 중계의 전문성을 한 차원 높여줄 것”이라며 기대감을 드러냈다. 양효진의 해설은 다가오는 컵대회에서 만날 수 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]