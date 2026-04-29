“동화 속에서 튀어나왔나?” 레드벨벳 슬기, 면사포+청바지 ‘신의 한 수’ [스타★샷]

슬기가 몽환적이면서도 힙한 패션으로 근황을 전했다. 출처=슬기 SNS

그룹 레드벨벳의 멤버 슬기가 일상과 동화를 넘나드는 독보적인 패션 스타일을 선보이며 시선을 사로잡았다.

29일 슬기는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “날이 좋으면 사진을 찍어요”라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 공개된 사진 속 슬기는 특유의 몽환적인 분위기와 힙한 감성이 공존하는 스타일링으로 ‘사복 장인’다운 면모를 과시했다.

슬기는 가녀린 실루엣을 강조하는 얇은 소재의 화이트 민소매 상의에 레이스 디테일을 더해 신비스러운 분위기를 연출했다. 자칫 단조로울 수 있는 룩에 와이드한 연청색 청바지를 매치해 활동적이면서도 편안한 느낌을 살린 것이 특징이다. 특히 시선을 끄는 포인트는 과감한 컬러 활용과 액세서리다. 허리 라인에 강렬한 레드 컬러의 셔츠를 묶어 전체적인 코디의 무게 중심을 잡았으며 같은 색상의 플랫 슈즈로 통일감을 주는 디테일을 잊지 않았다.

가장 화제가 된 아이템은 머리에 쓴 망사 베일이다. 일상적인 착장에 웨딩 아이템을 매치하는 과감한 시도로 신비로운 매력을 극대화했다. 여기에 양갈래로 땋아 내린 헤어스타일과 생기 넘치는 치크 메이크업이 더해져 마치 동화 속 주인공 같은 사랑스러우면서도 몽환적인 비주얼을 완성했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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