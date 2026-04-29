발로란트, 초월 난투·쿠로나미 2.0까지…액트3 대규모 업데이트

기간 한정 랭크 모드 ‘초월 난투’. 라이엇 게임즈 제공

라이엇 게임즈가 ‘발로란트’에 짧고 강렬한 승부를 앞세운 신규 경쟁 콘텐츠를 도입한다. 빠른 템포 속에서 개인 기량과 팀워크를 동시에 시험할 수 있는 한정 모드를 통해 기존 전술 슈팅의 재미를 압축적으로 제공한다는 구상이다.

5대5 캐릭터 기반 전술 FPS 발로란트의 개발·유통사 라이엇 게임즈는 2026 시즌 액트 3를 맞아 기간 한정 랭크 모드인 ‘초월 난투’를 포함한 업데이트를 오는 30일 진행한다고 29일 밝혔다.

초월 난투는 1대1과 2대2 형태로 진행되는 소규모 대전 모드로, 한 경기당 5~10분 내외의 짧은 플레이 타임이 특징이다. 제한된 요원 풀에서 캐릭터를 선택하고 각 요원당 하나의 스킬만 사용할 수 있어 순수 교전 능력에 초점이 맞춰졌다. 또한 별도의 경제 시스템 없이 라운드가 진행될수록 무기가 자동으로 강화되는 ‘단계별 무기 체계’를 적용해 빠른 전투 흐름을 유지한다.

이 모드는 개인 실력을 집중적으로 겨루고자 하는 이용자들에게 최적화된 콘텐츠로 설계됐다. 1대1에서는 순수 피지컬과 판단력이, 2대2에서는 파트너와의 호흡과 전략적 연계가 핵심 변수로 작용한다.

이와 함께 ‘FTW(For The Win)’ 리더보드도 공개됐다. 해당 시스템은 서버 및 지역별로 순위를 집계하며, 1대1과 2대2 모드를 각각 구분해 플레이어의 성과를 세분화해 보여준다. 참여 이용자에게는 플레이어 카드 2종이 지급되며, 달성한 최고 랭크에 따라 난투 경쟁자, 난투 전문가, 난투 전설 등의 칭호도 주어진다.

운영 기간 동안에는 국내 인기 크리에이터들이 참여하는 별도 리더보드도 함께 마련된다. 이용자들은 직접 랭크 상승에 도전하는 동시에 인플루언서 간 순위 경쟁을 관전하는 재미도 즐길 수 있다.

이번 업데이트에서는 신규 스킨 라인 ‘쿠로나미 2.0’도 추가된다. 2024년 출시된 쿠로나미의 콘셉트를 계승한 이번 시리즈는 물의 에너지를 활용하는 힘의 그릇을 테마로, 과거의 기술과 현대적 감각을 결합한 것이 특징이다. 팬텀, 오퍼레이터, 고스트, 가디언 등으로 구성되며, 물이 무기로 형상화되는 장착 연출과 독특한 재장전 애니메이션을 통해 시각적 완성도를 높였다.

특히 근접 무기는 쿠나이와 일본도를 오가는 변형 기능을 지원하며, 물의 형태가 변화하는 연출과 함께 마무리 효과에서는 비와 번개가 동반되는 화려한 연출이 구현된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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