우주소녀 다영, ‘군살 제로’ 한 줌 허리…마이크로 팬츠로 뽐낸 황금 비율 [스타★샷]

다영이 힙하고 활동적인 패션을 선보였다. 출처=다영 SNS

그룹 우주소녀(WJSN) 멤버 다영이 독보적인 패션 소화력과 건강미 넘치는 근황을 전했다.

29일 다영은 자신의 SNS 계정에 파란색 하트 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 다영은 스포티하면서도 힙한 무드의 스타일링을 선보이며 팬들의 시선을 사로잡았다.

이날 다영의 패션은 ‘반전 매력’ 그 자체였다. 블랙 민소매 후드 티셔츠 안에 짧은 상의를 레이어드해 탄탄한 허리 라인을 가감 없이 드러냈으며 운동으로 다져진 슬림한 바디라인은 감탄을 자아냈다. 특히 마이크로 데님 팬츠에 하체 라인만 분리된 듯한 독특한 형태의 데님 워머를 매치해 다리가 길어 보이는 효과와 함께 유니크한 감각을 뽐냈다.

액세서리 활용 역시 뛰어났다. 깊게 눌러쓴 블랙 베레모로 ‘소멸 직전’의 작은 얼굴을 강조하는가 하면, 볼드한 실버 십자가 목걸이와 레이어드 팔찌로 화려한 포인트를 더했다. 여기에 투박한 블랙 스니커즈를 믹스매치해 격식에 얽매이지 않는 자유분방한 스트릿 패션을 완성했다.

한편 다영은 지난 26일 두 번째 솔로 활동을 성공적으로 마무리했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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