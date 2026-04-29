‘라디오 베테랑’ 손태진, TV 차트쇼까지 접수…다재다능 맞네

트로트가수 손태진이 다재다능함을 자랑한다. 라디오에서 TV 생방송까지 MC로서 영역을 넓힌 것.

‘더트롯쇼’ 측은 손태진이 정식 MC로 발탁되어 오는 5월 18일(월)부터 생방송으로 시청자들을 만난다고 밝혔다. 성악부터 트롯까지 폭넓은 음악적 역량은 물론 전 세대를 아우르는 탄탄한 대중성을 겸비한 손태진이 이번 정식 MC 합류를 통해 시청자들과 더욱 깊이 소통하며 프로그램의 중심을 잡아줄 것으로 기대된다.

이미 라디오를 통해 탁월한 공감능력과 특유의 고급 입담을 인정받은 손태진은 베테랑의 면모를 TV 음악방송에서도 유감없이 발휘할 예정이다.

제작진은 “손태진의 고급스럽고 신뢰감 있는 이미지가 ‘공정한 차트쇼’를 지향하는 프로그램의 브랜드 가치를 높여줄 것으로 확신한다”라며 손태진의 진행 능력에 대한 신뢰와 기대를 드러냈다.

손태진이 MC로서 첫선을 보이는 이번 생방송에서 과연 어떤 아티스트가 새로운 1위 트로피를 거머쥐게 될지도 팬들의 관전포인트다. 한층 더 알찬 무대와 공정한 차트로 무장한 ‘더트롯쇼’는 오는 5월 18일 월요일 저녁 8시 SBS LIFE에서 생방송으로 진행된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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