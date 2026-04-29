‘기쁜 우리 좋은 날’ 윤종훈, 양아버지 윤다훈에 질책 맞은 이유는

‘기쁜 우리 좋은 날’ 윤종훈, 엄현경, 정윤, 윤다영의 4자대면이 펼쳐진다.

29일 방송 예정인 KBS 1TV 일일드라마 ‘기쁜 우리 좋은 날’ 23회에서 고결(윤종훈 분)은 가족 간의 날 선 대립과 엇갈리는 애정 전선의 중심에 선다.

앞서 고강수(이호재 분)는 이영화(정영숙 분)와 오붓한 여행을 떠났으나 급격한 컨디션 난조로 인해 위기를 맞았다. 이영화와 단둘이 있고 싶다며 병원행을 거부하던 그는 끝내 의식을 잃고 말았다.

공개된 스틸컷에는 고강수의 소식을 듣고 병원으로 달려온 가족들이 긴장감을 자아내고 있다. 고강수와 이영화의 여행에 동행했던 고결은 할아버지를 잘 챙기지 못했다는 이유로 고대치(윤다훈 분)에게 호된 질책을 받는다. 옆에서 이 광경을 목격한 조은애(엄현경 분)는 놀란 마음에 아무 말도 하지 못한다고. 고강수의 건강 악화로 촉발된 고씨 집안의 균열이 어떤 전개를 불러올지 궁금해진다.

고결을 사이에 둔 조은애와 서승리(윤다영 분)의 달라진 공기도 눈길을 끈다. 오랫동안 짝사랑해온 고결의 곁에 있는 조은애를 본 서승리는 차가운 눈빛으로 그녀를 견제하기 시작하고, 잔뜩 불편한 기색을 드러낸다. 평소답지 않은 서승리의 태도가 이들 사이에 어떤 변화를 불러올지, 엇갈리는 그들의 사랑의 작대기가 어디로 향하게 될지 주목된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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