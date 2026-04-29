박은영 셰프 “냉부해 15분 요리는 허점 많아…진짜 실력 제대로 보여줄 것”

박은영 셰프가 유튜브 채널 개설 후 첫 게스트 배우 구교환을 맞이했다. 출처=유튜브 채널 ‘밥은영’ 영상 캡처

박은영 셰프가 본격적인 유튜버 행보를 시작하며 팬들과의 소통에 나섰다.

지난 28일 박은영은 자신의 공식 유튜브 채널 ‘밥은영’에 ‘“남편 밥 해줄 때보다 좋네요” 서로의 성덕 구교환X박은영 이 둘의 만남 너무 기쁘다’라는 제목의 첫 영상을 공개했다.

영상 속 박은영은 긴장된 모습으로 채널 오픈 소감을 전했다. 특히 주변 지인들에게 개설 소식을 알리지 않았다고 밝히며 “관련 질문을 받는 것을 선호하지 않아 아무것도 안 한다고 속인다”고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 그는 채널 오픈 소식을 미리 알아챈 김풍 작가와의 에피소드를 공개하며 놀라움을 표하기도 했다.

향후 초대하고 싶은 게스트로는 ‘냉장고를 부탁해’에 함께 출연 중인 셰프 전원을 꼽았다. 박은영은 프로그램 특유의 치열한 15분 대결을 언급하며, “시간 제한 탓에 생기는 허점 대신 각 잡고 요리하는 나의 진짜 실력을 제대로 보여주고 싶다”는 당찬 포부를 밝혔다.

단 한 명의 게스트를 골라달라는 제작진의 요청에 손종원 셰프를 지목해 눈길을 끌었다. 박은영은 손 셰프에 대해 “인간 자체가 무해하고 매너가 몸에 배신 분”이라고 치켜세우며 “훌륭한 면모를 더 많은 분에게 알리고 싶다”고 남다른 존경을 드러냈다.

영상에는 손종원 셰프가 예비 신부인 박은영을 위해 깜짝 브라이덜 샤워를 준비해 준 미담이 공개되고 남편에게도 유튜브 개설 사실을 숨겼다는 에피소드가 이어져 재미를 더했다.

채널의 포문을 연 첫 게스트는 배우 구교환이었다. 평소 내향적인 성격으로 알려진 두 사람은 다소 어색한 첫 만남 속에서도 서로에 대한 팬심을 드러내며 공감대를 형성해 묘한 ‘내향인 케미’를 선보이며 성공적인 요리 컬래버레이션을 마쳤다.

박은영 셰프는 오는 5월 결혼식을 앞두고 있어 일과 사랑 두 마리 토끼를 모두 잡은 행보로 많은 축하를 받고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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