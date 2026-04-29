김희철 “귀신도 노래 들으려 나타났을 것”…‘두 사람’ 우디 가창력에 '경악'

가수 우디가 ‘상황극 장인’ 김희철과 만나 역대급 예능감을 뽐낸다.

30일 오후 6시 공개되는 유튜브 채널 ‘김희철의 추카추카추’ 22회에는 최근 성시경의 명곡 ‘두 사람’을 리메이크하며 차트를 뜨겁게 달구고 있는 가수 우디가 게스트로 출연한다.

방송에서 우디는 화제의 리메이크곡 ‘두 사람’은 물론 본인의 대표곡인 ‘사막에서 꽃을 피우듯’, ‘어제보다 슬픈 오늘’ 무대를 라이브로 선보인다. 우디 특유의 호소력 짙은 음색과 감성이 현장을 촉촉하게 물들였다.

특히 초면인 MC 김희철과의 의외의 케미스트리가 관전 포인트다. 우디는 자칭 ‘상황극 장인’ 김희철의 능청스러운 연인 상황극에 순식간에 과몰입하며 현장을 웃음바다로 만들었다. 두 사람은 촬영 내내 환상의 호흡을 자랑하며 숨겨진 예능감을 유감없이 발휘했다.

이색적인 에피소드도 공개된다. 우디는 최근 공포 영화 흥행으로 주목받은 살목지에 직접 방문했던 일화를 언급하며 현장에서 겪은 오싹한 ‘귀신 썰’을 풀어 촬영장을 얼어붙게 만들었다. 이어지는 축가 토크 중 우디의 무반주 축가 메들리를 감상한 김희철은 “귀신도 노래를 더 듣고 싶어서 나타났을 것”이라며 우디의 폭발적인 가창력에 극찬을 아끼지 않아 훈훈한 분위기를 더했다.

‘김희철의 추카추카추’는 우주대스타 김희철이 호스트로 나서 축하가 필요한 관객들을 초대해 게스트와 함께 특별한 추억을 선사하는 유튜브 음악 예능 프로그램이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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