SOOP, ‘이세돌 그레이트 킹덤’ 어린이 바둑대회 개최

SOOP X 이세돌 그레이트 킹덤, 바둑 전국어린이대회 현장. SOOP제공

SOOP이 바둑과 e스포츠 요소를 결합한 어린이 대회를 통해 새로운 마인드스포츠 콘텐츠 실험에 나섰다. 단순한 경기 진행을 넘어 현장 관람과 온라인 중계를 아우르는 입체적인 경험을 제공하며 눈길을 끌었다.

SOOP은 지난 26일 서울 잠실 DN 콜로세움에서 ‘SOOP X 이세돌 그레이트 킹덤, 바둑 전국어린이대회’를 개최했다고 29일 밝혔다. 이번 대회에는 전국에서 모인 어린이 230명이 참가해 열띤 경쟁을 펼쳤다.

해당 행사는 SOOP이 선보이는 그레이트 킹덤 시리즈의 두 번째 프로젝트로, 전통 바둑 대회에 e스포츠형 방송 시스템을 접목한 것이 특징이다. 참가자들은 전문 스튜디오 환경에서 경기를 치르며, 바둑과 보드게임을 색다른 방식으로 체험할 수 있었다. 그레이트 킹덤은 바둑기사 이세돌이 개발한 보드게임으로, 바둑의 전략성과 영토 개념을 보다 쉽게 풀어낸 콘텐츠다.

이번 대회의 핵심은 마인드스포츠를 보는 재미까지 확장한 데 있다. 경기 현장은 실시간 중계 시스템을 갖춘 스튜디오로 구성됐으며, 관람석 운영과 오프라인 이벤트, 온라인 드롭스까지 결합해 온·오프라인을 연결하는 복합적인 경험을 제공했다. 특히 이세돌 9단이 직접 현장을 찾아 개회식과 포토타임에 참여하면서 참가자와 가족들의 큰 호응을 얻었다.

온라인 중계 역시 색다른 시도가 더해졌다. 예다, 봄세이, 스위데, 힌콕 등 버추얼 스트리머들이 참여해 실시간 해설과 시청자 소통을 진행했다. 이들은 초보자도 이해할 수 있도록 규칙을 설명하고 경기 흐름을 쉽게 풀어내며, 채팅 참여와 리액션을 유도해 콘텐츠 접근성을 높였다.

SOOP은 앞으로도 바둑TV, 브레인TV, K바둑 등과 협력해 상시 시청 환경을 강화하고, ‘금수쇼’와 같은 스토리형 콘텐츠를 통해 마인드스포츠 저변 확대에 나설 계획이다. 또한 ‘소소회 SOOP 리그’, ‘SOOPER MATCH’ 등 다양한 참여형 프로그램을 통해 연령대별 맞춤 콘텐츠를 지속적으로 선보일 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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