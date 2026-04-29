우원식 의장, 비상계엄 다룬 영화 ‘란 12.3’ 관람…“민주주의 지켜낸 중요한 역사”

우원식 국회의장이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 당일의 기록을 담은 다큐멘터리 영화 ‘란 12.3’을 관람한다.

우 의장은 29일 오후 6시30분 서울 영등포 CGV 타임스퀘어에서 열리는 ‘란 12.3’ 시사회에 참석할 예정이다. 이번 시사회는 비상계엄 선포부터 해제까지의 과정을 담은 작품을 통해 당시 국회와 시민들이 함께 지켜낸 민주주의의 의미를 되새기기 위해 마련됐다.

‘란 12.3’은 영화 ‘나의 사랑 나의 신부’, ‘인정사정 볼 것 없다’ 등으로 잘 알려진 이명세 감독이 연출한 작품이다. 계엄 선포 이후 국회와 시민들이 긴박하게 대응했던 현장을 280여 명의 제보 영상과 사진을 바탕으로 재구성한 기록물이다. 작품은 국회 본회의장에서의 계엄 해제 의결 과정과 당시 현장의 긴박했던 상황을 시네마틱 다큐멘터리 형식으로 담아냈다.

지난 22일 개봉 후 5일 만에 누적 관객 13만명을 돌파하며 역대 다큐멘터리 1위 흥행작인 ‘님아, 그 강을 건너지 마오’의 첫 주 기록을 넘어섰다. 8일 차인 29일에는 15만 관객을 돌파했다. 배우 박중훈·김의성은 이 감독과 함께 GV 행사에 참석해 힘을 더하기도 했다.

우 의장은 “그날의 기록은 단순한 사건의 재현을 넘어, 민주주의를 지켜낸 국민과 국회의 책임과 역할을 되새기는 중요한 역사”라며 “다시는 헌정 질서가 흔들리는 계엄이 재현되지 않는 더 단단한 민주주의를 위해, 개헌을 반드시 성사시키겠다”고 밝혔다.

이날 시사회에는 이명세 감독 등 영화 관계자들이 참석할 예정이며 우 의장은 작품 시작 전에 영화가 담고 있는 의미에 대해 소감을 밝힐 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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