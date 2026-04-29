랄랄 “코 재수술, 필터 하나도 안 썼다”…눈밑지 후기까지 ‘가감 없는 근황’

랄랄이 성형 수술 이후 후기를 전했다. 출처=랄랄 SNS

유튜버 겸 방송인 랄랄이 성형 수술 이후 한층 자연스러워진 비주얼과 함께 솔직 담백한 후기를 전했다.

지난 28일 랄랄은 자신의 SNS를 통해 “인상은 비슷한데 코 들리고 짧았던 게 잡힌 것 같다. 살은 전이나 후나 똑같이 안 빠진 상태”라는 글과 함께 근황이 담긴 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 랄랄은 재수술을 마친 코를 여러 각도에서 살피며 만족감을 드러냈다. 그는 보정 필터를 전혀 사용하지 않았음을 강조하며 “코가 잘 자리 잡은 것 같지 않냐. 이제야 좀 제 코 같다”고 전했다. 이어 “(수술 전에는) 남의 코 사다 붙인 것 같았는데, 이제 제 코 같지 않냐”며 특유의 거침없는 입담을 뽐냈다.

또한 랄랄은 최근 함께 진행한 ‘눈밑지방재배치(눈밑지)’ 수술에 대한 후기도 가감 없이 공유했다. 그는 “눈밑지는 울퉁불퉁한 부분을 잡아줘서 확실히 좋다”면서도 “원래 눈 밑이 파여 있어 음영이 졌는데, 그 부분이 채워지니까 오히려 다크서클이 더 잘 보인다”며 솔직한 아쉬움을 덧붙이기도 했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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