이재욱, 브랜드 모델 발탁→팬심 저격 비주얼 눈길…본업도 열일 행보

사진제공 = 로그스튜디오

배우 이재욱이 광고 촬영 현장 비하인드를 공개했다.

이재욱은 지난 28일 오후 공식 SNS 채널을 통해 최근 모델로 발탁된 세탁·생활 케어 브랜드의 광고 촬영 현장 비하인드 사진을 공개했다.

사진에는 이재욱의 내추럴한 무드가 고스란히 담겼다. 깨끗한 아이보리 색상과 소품, 이재욱의 차분하고 세련된 매력이 어우러지며 따뜻하고 포근한 분위기를 더했다.

사진제공 = 로그스튜디오

이어 이재욱은 침대 위에서 여유로운 시간을 보내거나 식탁에 앉아 식빵을 먹는 등 꾸밈없는 일상의 순간을 자연스럽게 표현했다. 훈훈한 외모와 피지컬, 부드러운 눈빛이 조화를 이뤘다.

광고 모델 활약 소식과 함께 이재욱은 올해 두 편의 차기작 공개를 앞두고 있다. 오는 6월 1일 첫 방송하는 ENA 새 월화드라마 ‘닥터 섬보이’에서는 모두가 기피하는 악명 높은 섬 ‘편동도’에 입도한 공중보건의사 도지의 역, 올해 하반기 공개 예정인 넷플릭스 시리즈 ‘꿀알바’에서는 빚을 갚기 위해 초고액 일당 아르바이트에 뛰어드는 혁준 역을 맡아 다채로운 연기 변신을 선보일 예정이다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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