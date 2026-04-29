[톡★스타] 유주 “‘첫사랑은 저주다’, 향수까지 세심하게 골라 녹음해”

가수 유주(YUJU)가 호기심을 불러일으키는 제목의 신곡 ‘첫사랑은 저주다’로 컴백한다.

유주는 오늘(29일) 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 싱글 ‘첫사랑은 저주다’를 공개한다. 미니 3집 ‘In Bloom(인 블룸)’ 이후 약 8개월 만의 컴백하는 유주는 29일 “최대한 긴 텀 없이 작업하는 곡을 많이 발매하고 싶었다. 새로운 작업물을 만들고 발매를 앞둔 지금이 너무 재미있다”고 컴백 소감을 밝혔다.

‘첫사랑은 저주다’는 아름다웠기에 더욱 괴롭게 기억될 감정을 녹인 곡이다. 유주는 누군가에게 저주가 된다는 것은 천사인 척 하는 악마가 되는 것이라는 메시지를 담아 공감대를 높인다. 그는 “상대의 머릿속에 첫사랑과 같은 모습으로 남아 영영 따라다니는 기억이 되는 내용의 곡”이라고 소개하며 “2절 벌스의 가사가 곡의 포인트”라고 감상 포인트를 전했다.

이번 신곡 역시 작사와 작곡에 참여해 자신만의 색깔을 담아냈다. 그간 여러 번 크레딧에 이름을 올리며 싱어송라이터로서의 역량을 입증해 온 만큼, ‘첫사랑은 저주다’를 통해 한층 더 뚜렷해진 음악 세계를 구축했다.

곡 작업 과정을 묻자 “머릿속을 가장 맴도는 주제를 그때그때 꺼내어 곡으로 만드는 편이다. ‘첫사랑은 저주다’ 역시 그 과정에서 탄생한 곡이며 트랙부터 멜로디, 가사, 영상 모든 부분에 몰입하며 감정을 담아냈다”며 “긴 설명 없이도 툭툭 뱉는 듯한 짧은 노랫말에 진한 감정이 실리게끔 가사를 썼다. 진심이 들어간 음악에는 힘이 있다고 생각하기에 이 곡을 작업할 때만큼은 저와 피디님, 그리고 감독님 모두 곡의 주인공 입장에 몰입했다”고 돌아봤다.

제목부터 파격적이다. ‘첫사랑은 저주다’라는 곡명에 관해 유주는 “사람과의 관계에서 ‘완벽하게 풀리지 않은 감정’이 가장 오래 남는다는 생각을 하게 됐다. 사랑으로 치면 서로의 끝을 보고 결판을 낸 관계보다, 질문과 후회를 남기는 관계를 더욱 잊지 못하고 살 듯 생각보다 사람들은 사랑에 있어서 못난 기억보다 예쁜 기억에 더욱 괴로워 한다”며 “이 곡의 주인공이 어떠한 질타와 원망도 없이 어여쁜 모습만을 남기고 사라져 버림으로써, 상대의 머릿속에 저주처럼 따라다니는 첫사랑의 모습으로 남길 바라는 마음으로 곡을 만들었다”고 했다.

이어 “어떤 곡이든 녹음할 때 늘 집중해서 하는 편이지만, 이 노래는 더욱 몰입하고 싶은 마음에 녹음 당일 뿌릴 향수와 옷까지 세심하게 골랐던 기억이 난다”고 덧붙였다.

유주가 꼽은 ‘첫사랑은 저주다’의 키워드는 “잊어갈 때쯤 또 꾸는 꿈”이다. 컴백에 앞서 “유주라는 사람의 음악이 이런 색깔이구나 하는, 저의 확실한 음악 세계를 구축하는 계기가 되는 곡이 됐으면 좋겠다”고 소망하며 팬들을 향해 “늘 같이 설레주고, 아파해주고, 행복해해 줘서 고맙다. 러뷰(공식 팬덤명)들의 첫사랑이 되겠다”는 메시지를 전했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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