[SW현장]‘슈스케’ 이승철, ‘더 스카웃’ 기획·제작 도전…“원석이 보석 될 수 있도록”

가수 영케이, 김재중, 이승철, 웬디, 방송인 추성훈(왼쪽부터)이 29일 서울 마포구 큐브컨벤션센터에서 진행된 ENA '더스카웃:다시 태어나는 별' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 김두홍 기자

‘슈퍼스타K’의 독설가 이승철이 원석을 발굴하는 제작자로 변신했다. 탈락자 없이 오직 출연자의 성장에 집중한 새로운 오디션이 문을 연다.

29일 서울 마포구 큐브컨벤션센터에서 ENA 새 오디션 프로그램 ‘더 스카웃(THE SCOUT)’ 제작발표회가 열렸다. 현장에는 마스터로 출연하는 이승철, 김재중, 웬디, 데이식스 영케이, 방송인 추성훈이 참석했다.

‘더 스카웃’은 단순한 실력 경쟁을 넘어 멘토가 직접 참가자의 가능성을 발굴하고 성장시키는 육성형 포맷 중심의 오디션이다. 완성된 스타 선발이 아닌 변화와 성장의 과정을 콘텐츠로 풀어내며 차별화를 꾀한다.

가수 이승철이 29일 서울 마포구 큐브컨벤션센터에서 진행된 ENA '더스카웃:다시 태어나는 별' 제작발표회에서 질문에 답하고 있다. 김두홍 기자

‘슈퍼스타K’의 심사위원으로 맹활약했던 이승철이 2년여에 걸쳐 ‘더 스카웃’의 기획과 제작을 담당했다. “많은 오디션 프로그램의 심사위원을 하면서 석연치 않은 부분이 많았다”고 프로그램의 출발점을 밝힌 그는 “강점이 다른 두 경쟁자에게 같은 곡으로 미션을 주고 대결을 시키는 게 아쉽다는 생각을 했다. 16명의 뮤즈 각자에게 맞는 시스템을 적용해 원석에서 보석이 되어갈 수 있게 돕고자 했다”고 말했다.

선정된 뮤즈는 이미 가요계 데뷔 경험을 가진 멤버부터 오디션 프로그램 출신 보컬까지 아직 빛을 보지 못한 원석들이다. 전원 남자 출연자로 구성된 것에 대해 이승철은 “시즌제를 구상했다. 시즌2까지는 남성, 시즌3와 4는 각각 밴드와 여성 출연자로 기획했다. 성비가 섞이지 않아야 경쟁 구도가 더 좋다는 생각을 했다”고 이유를 밝혔다.

우승 상금은 없지만, 탈락자도 없다. 영케이, 김재중, 이승철, 웬디 4인의 마스터 군단이 각자 뮤즈 4인의 솔로 데뷔를 돕는다. 마스터는 성장을 이끌 뿐 평가에는 관여하지 못한다. 평가의 권한은 오직 국민 평가단(시청자)에 있다. 16인 모두에게 신곡 무대의 기회가 주어지고, 방송 이후 콘서트 투어도 계획 중이다.

각자의 팀을 꾸린 마스터 간의 치열한 경쟁 구도도 있다. 김재중은 “팀을 짜는 과정도 재밌었다. (마스터가) 비슷한 눈을 가지고 있기 때문에 겹치는 뮤즈들도 있었다”며 “뮤즈를 선발하고 나서가 스토리의 시작이다. 꿈을 이루게 해주고 싶다는 마음에 감정이 드러날 때도 잦았다. 기존 오디션 프로 이상의 모습들이 나올 거라 생각한다”고 자신했다.

독설 심사평으로 이름난 이승철도 “좋은 삼촌이 되어보고 싶었지만, 사람은 안 변하더라”고 멋쩍게 웃으며 “데뷔했던 친구들은 왜 성공하지 못했는지 음악, 외모, 멘탈적인 문제를 바라봤다. 스스로 몰랐던 것들을 찾으며 같이 성장하고 싶었다”고 부연했다.

각 마스터 군단이 바라보는 가능성의 기준도 들어볼 수 있었다. 먼저 영케이는 “‘이 사람의 무대를 더 보고 싶은가’라는 생각의 답을 찾았다. 음색, 출연자의 느낌을 고려했다”고 답했다. 웬디는 “첫인상의 기억이 오래 남는 친구도 있었고, 내가 도와주면 시너지가 날 것 같은 친구들도 있었다. 무대 연출까지 담당하기 때문에 뮤즈들과 소통하며 의견을 나누고 있다”고 했다.

한 번의 실수와 미션에 일말의 기회도 없이 탈락하는 기존 오디션 프로그램과 달리 변화와 성장에 초점을 맞췄다. 제작진에 따르면 사전 투표에 벌써 32만 표 이상이 집계됐다. 이승철은 “‘더 스카웃’은 스타들이 만들어낸 샛별들의 이야기다. 아이들이 자라나고 보석으로 바뀌는 모습을 지켜봐 달라”며 “음악을 사랑하고 가수가 되고자 하는 분들에게 많은 도움을 주길 바란다”고 말했다.



정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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