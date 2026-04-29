문체부, 2025년 ‘청년정책 실적 평가’ 1위…“현장과 함께 고민하고 정책 연결”

국무조정실이 주관한 2025년 청년정책 추진실적 평가에서 문화체육관광부가 장관급 기관 중 1위를 달성했다고 문체부가 29일 밝혔다. 47개 중앙행정기관의 청년정책 추진 성과와 청년의 삶 개선 기여도를 종합적으로 점검한 결과다. 문체부는 이같은 성과를 바탕으로 올해도 청년정책을 적극적으로 추진한다는 방침이다.

문체부는 문화예술·콘텐츠·체육·관광 등 소관 분야의 정책 역량을 바탕으로 청년의 일상과 진로에 실질적인 도움을 주는 사업을 추진하고, 청년과 소통하며 정책 체감도를 높여온 점에서 높은 점수를 받았다.

청년문화예술패스를 통해 19세 청년 약 16만명을 대상으로 공연·전시 관람비를 지원하고, 청년들이 자주 이용하는 헬스장·수영장 등 체육시설 이용료를 문화비 소득공제 대상에 포함해 청년의 문화·여가비 부담을 줄였다.

국립예술단체 청년교육단원을 확대해 542명에게 전문교육과 현장 경험을 제공하고 전통연희, 한국무용, 연극, 오케스트라 분야의 국립청년예술단 4개 단체를 신설해 청년예술인의 활동 기회를 마련했다. 청년예술인 예술활동 적립계좌도 새롭게 도입해 청년예술인 약 3000명이 창작활동을 지속하며 자립 기반을 준비할 수 있도록 지원했다.



콘텐츠 창의인재 동반사업을 통해 청년 창작인재 326명을 발굴·양성하고, 전문가 상담과 우수 기획 사업화 지원으로 산업계 진출을 도왔다. 애니메이션, 웹툰, 게임, 방송영상콘텐츠, 광고 분야 등에서 현장형 교육과정을 운영해 청년 인재가 실무역량을 키울 수 있도록 지원했다.

문체부는 올해도 총 41개 과제, 약 2380억원 규모로 청년정책을 추진한다.

먼저 청년 창작자의 안정적인 창작활동을 뒷받침하는 ‘케이-아트(K-Art) 청년 창작자 지원’ 사업을 새롭게 추진해 청년 순수예술 원천창작자 3000명에게 연 900만원의 창작지원금을 제공한다. 청년예술인 예술활동 적립계좌는 기존 가입자와 신규 가입자를 포함해 대상자를 총 6000명으로 확대한다.

청년의 해외 도전과 현장 기회를 넓히는 ‘청년 K-컬처 글로벌 프런티어’ 등도 새로 시행된다. 청년문화예술패스는 대상을 19세에서 19~20세로 넓히고 이용 분야도 영화, 도서까지 추가한다.

최휘영 장관은 “이번 평가 1위는 청년의 삶에 문화정책이 실질적인 힘이 될 수 있도록 현장과 함께 고민하고 정책으로 연결해 온 결과”라며 “청년은 K-컬처의 토대이자 미래다. 2026년에도 청년의 목소리를 정책의 출발점으로 삼아 청년이 일상에서 문화를 더 넓게 누리고, 문화 현장과 세계 무대에서 자신의 가능성을 마음껏 펼칠 수 있도록 실효성 있는 정책을 속도감 있게 추진하겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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