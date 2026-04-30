바슈롬, ‘바이오트루 다목적 렌즈관리용액’ 프리미엄 렌즈케어 부문 고객충성도 1위 선정

이미지=바슈롬

글로벌 눈 건강 전문 기업 바슈롬 코리아(대표 김형준)는 '바이오트루 다목적 렌즈관리용액'이 한국소비자포럼 주관 '대한민국 브랜드 고객충성도 대상' 프리미엄 렌즈관리용액 부문에서 1위를 수상했다고 29일 밝혔다.

'대한민국 브랜드 고객충성도 대상'은 소비자의 브랜드 신뢰도, 재구매 의사, 추천 의향 등을 종합적으로 평가해 선정되는 지표로 실제 사용자 경험을 기반으로 한 브랜드 경쟁력을 보여준다. 이번 수상은 바이오트루가 단순한 렌즈 관리 제품을 넘어 프리미엄 렌즈 케어 솔루션으로서의 입지를 공고히 했다는 점에서 의미가 크다고 브랜드 측은 전했다.

브랜드에 따르면 바이오트루는 세척·헹굼·소독·보관을 한 번에 해결하는 올인원 제품이다. 눈물 환경에서 영감을 받은 설계를 바탕으로 차별화된 렌즈 케어 경험을 제공하며 히알루론산 성분이 렌즈 표면에 수분 쿠션막을 형성해 20시간 동안 촉촉한 착용감 유지에 도움을 준다. 안질환 유발 미생물 99.9%를 제거하는 살균 기능으로 위생적인 렌즈 관리가 가능하며, 건강한 눈물과 유사한 pH 7.5로 설계돼 편안한 착용감을 제공한다. 단백질 변성을 방지하고 천연 단백질을 활성화해 깨끗하고 선명한 시야 유지에도 도움을 준다.

실제 사용자 평가에서도 높은 만족도를 보였다. 뷰티 리뷰 플랫폼 글로우픽 평가단 운영 결과 만족도 100%, 평균 평점 4.75점(5점 만점)을 기록했으며 약 90%의 참여자가 재구매 의사를 밝혔다는 것이 브랜드 측 설명이다.

바슈롬 코리아 관계자는 "이번 수상은 제품의 기능적 완성도뿐 아니라 사용자 경험을 기반으로 한 브랜드 신뢰가 함께 인정받은 결과"라며 "앞으로도 프리미엄 렌즈 케어 시장을 선도하는 브랜드로서 차별화된 가치를 지속적으로 제공해 나가겠다"고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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