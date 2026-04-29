[별별토크] ‘바람’의 소년, 16년 만에 ‘짱구’로…정우, 인생이 영화다

사진 설명=배우 겸 감독 정우가 영화 짱구를 통해 10년의 무명 시절을 견뎌온 자신의 경험을 풀어냈다. 정우는 “연기를 하며 밥벌이를 하는 지금이 가장 큰 행운이고 감사한 일”이라고 개봉 소감을 전했다.

영화 짱구는 매번 꺾이고 좌절해도 배우가 되겠다는 바람 하나로 버티고 일어서는 오디션 천재 짱구(정우)의 유쾌하고 뜨거운 도전을 담은 청춘 드라마다. 작품은 서울이라는 거대한 사회 속으로 던져진 청춘의 현실을 리얼하게 그린다. 특히 ‘비공식 천만 영화’라 불리며 수많은 남성의 가슴을 뜨겁게 했던 영화 바람(2009)의 서사를 확장했다는 점에서 제작 단계부터 폭발적인 관심을 모았다. 10대 시절의 질풍노도를 지나 20대로 이어지는 정우표 성장 서사의 완성본을 기다려온 관객에게 22일 개봉한 짱구는 그 자체로 반가운 선물이다.

◆정우가 그려낸 청춘의 자화상

짱구는 정우의 대표작이자 수많은 이들의 인생작으로 꼽히는 바람의 감성을 자연스럽게 잇는다. 전작이 고등학생 시절의 방황과 성장을 다뤘다면, 이번 작품은 20대와 30대 청춘들이 직면하는 사랑과 냉혹한 사회생활 그리고 이를 헤쳐나가는 과정을 그린다. 극 중 주인공 짱구는 거듭된 오디션 낙방과 막막한 미래 앞에서도 특유의 낙천성과 근성으로 무장한다. 이는 팍팍한 현실에 치이면서도 결코 꿈을 놓지 않는 이 시대 모든 짱구들의 자화상을 투영한 결과다.

작품의 각본·주연을 맡고 오상호 감독과 공동 연출로 이름을 올렸다. 정우는 “감독이라는 생각이 잘 안 든다. 감독으로 연출했다기보다는 배우 정우가 만든 작품으로 봐주시면 좋겠다”라며 “예전부터 이 작품을 만들어보지 않겠냐는 제안을 많이 받았는데 다 시기와 때가 있는 것 같다. 재작년 정도에 지금의 제작사를 만나 작업을 결정을 하고 각색을 대여섯번 했다”고 언급했다.

극을 견인하는 것은 정우의 호연이다. 정우는 특유의 생활 밀착형 코믹 연기로 극 초반의 활력을 불어넣는 동시에 서울살이에서 점차 고조되는 인물의 복잡한 감정선을 탁월하게 묘사했다. 특히 극 중 무명 배우로서 혼신의 ‘발연기’를 펼치는 장면은 역설적으로 정우의 탄탄한 연기 내공을 보여주는 인상적인 대목이다. 겉으로는 철없고 유쾌해 보이지만 그 이면에 깔린 청춘의 불안과 간절함을 자연스럽게 드러내며 관객의 공감을 이끌어냈다.

정우는 이 작품에 대해 “제 경험담에서 시작된 이야기이기에 남다른 애정이 있다”고 전했다. 무명 시절 겪었던 서러움과 억울함을 부정적인 감정으로 표출하기보다 ‘나도 이런 적이 있었다’는 위로를 건네려 했다. 이러한 진심은 스크린 너머 관객들에게 고스란히 전달되며 웰메이드 청춘 영화라는 호평으로 이어지고 있다.

◆감독 정우, 배우들과 함께 만든 앙상블

연출자로서 정우는 캐스팅 과정에서 스타성이나 이름값보다 캐릭터와의 싱크로율을 최우선으로 고려했다. 수천 명의 지원자를 직접 확인하는 과정을 거쳐 정수정·신승호·현봉식·조범규·권소현의 손을 잡았다. 정우는 “단역 배우들까지 4차 오디션을 진행했고, 프로필도 4000장 정도를 연출부와 함께 보면서 추려 연기력이 좋은 배우들을 모셨다. 캐릭터에 배우를 맞추는 게 아니라 캐릭터에 잘 맞는 배우를 모시는 데 집중했다”면서 “사전에 전체 리딩부터 그룹 리딩, 일대일 리딩까지 진행한 덕에 현장에서 막힘 없이 잘 풀렸다”라고 설명했다.

배우 출신 감독답게 동료 배우들의 입장을 누구보다 깊이 배려했다. 디렉션을 줄 때 배우들에게 처음부터 부담을 주기보다 일단 연기를 맡기고, 이후에 다른 방식으로 표현할 수 있도록 부드럽게 유도했다. 스태프와의 호흡도 중요하게 생각했다. 정우는 “스태프들의 체력과 컨디션이 좋아야 좋은 장면이 나온다”는 철학을 강조했다. 때로는 예정보다 일찍 촬영이 끝날 정도로 효율적으로 현장을 운영했다. 이어 “최대한 힘을 빼고 즐겁게 작업하려 했는데, 이것이 배우들의 자연스러운 애드리브와 돌발적인 재미로 이어진 듯하다”라고 밝혔다.

◆“결국 밝은 빛으로 나올 것”…어른 짱구가 전한 메시지

영화 속에서 짱구가 오디션에 합격하지만 결국 제작이 무산되는 에피소드는 정우의 실제 아픈 기억을 소환한 장면이다. 정우는 “영화라면 주인공이 성공하며 끝나야겠지만, 현실의 인생은 그렇지 않을 때가 많다”고 말했다. 실제로 정우 역시 20대 중반에 주연으로 캐스팅되었으나 영화가 엎어지거나, 인지도가 높은 다른 배우로 교체되는 등의 좌절을 겪었다. 하지만 “이러한 담금질의 시간이 있었기에 지금의 단단한 제가 존재할 수 있었다”고 고백했다.

과거 자신에게 독설으로 평한 어른들, 시련의 시간을 떠올리며 감사함을 나타내기도 했다. “절대 영화를 통해 그 상황, 그 사람들에게 서운함을 표하는 게 아니다. 지나고 보니 불안과 시련은 개인의 성장을 위한 자양분”이라는 것. 더불어 지금 어두운 터널을 지나고 있는 이들에게는 “결국 밝은 빛으로 나오게 될 것”이라는 따뜻한 응원을 보냈다.

길고 긴 무명 시절을 거쳐 흥행 배우로 불리는 지금의 정우가 느낀 감정에 대해 묻자 “사실 저도 아직 여전히 불안함을 느낀다”고 털어놓았다. 이유에 대해선 “마냥 기쁘고 행복하기만 하면 오히려 연기에 대한 간절함이 사라질까 두렵다. 내가 좋아하는 일을 하며 밥벌이를 할 수 있다는 사실 자체가 정말 행운이고 감사한 일”이라며 겸손한 태도를 보였다.

여전히 “왜 연기를 하는가”라는 질문에 그는 “하고 싶고, 좋아하고, 내 꿈이기 때문”이라고 답했다. 그러면서 “어릴 적에는 그저 평범하게 들렸을 이 대답이 지금은 왜 진정성 있게 들리는지 저 역시 궁금하다”며 특유의 호탕한 웃음을 지어보인다. 막연한 희망 사항에 불과했던 이 말이 지금 대중에게 묵직한 울림을 주는 이유는 하나다. 타인의 시선이나 화려한 유명세에 연연하지 않고, 10년이라는 긴 무명 시절과 오디션장의 차가운 냉대를 오직 연기에 대한 애정 하나로 견뎌왔기 때문이다.

배우에서 감독으로, 그리고 우리가 사랑했던 짱구로 돌아온 정우. 인터뷰를 마무리하며 정우는 향후 계획에 대해 “흥행 여부를 떠나서 글 쓰는 작업은 계속할 것”이라고 시나리오 작업에 대한 깊은 애정을 드러냈다. 경험담을 바탕으로 한 진솔한 이야기부터 새로운 장르의 도전까지, 그의 머릿속에는 이미 수많은 아이디어가 넘쳐나고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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