웃기고 짠하다…‘모자무싸’ 황동만, 공감 부르는 이유

모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다 스틸컷. JTBC 제공

배우 구교환이 인물의 결핍과 불안을 유쾌하게 풀어내며 공감을 끌어내는 캐릭터로 안방극장을 사로잡고 있다. 불완전함 속에서 묘한 진정성과 따뜻함을 드러내며 시청자들의 감정선을 자극하고 있다.

29일 JTBC에 따르면 구교환은 토일드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’에서 황동만 역으로 출연 중이다. 남의 성공에는 과도하게 반응하고, 실패에는 묘한 위안을 느끼는 극단적인 성향을 지닌 인물이지만, 그 이면에는 누구보다 투명한 인간성이 자리하고 있다.

황동만의 가장 큰 특징은 상대의 태도에 따라 그대로 반응하는 솔직함이다. 자신을 밀어내는 사람에게는 거칠게 대응하지만, 작은 호의에도 금세 마음을 열고 진심을 내어준다. 우연히 곁에 앉은 낯선 사람의 하루를 위해 기도하는 모습처럼 그의 감정은 과장되지 않은 진심에서 비롯된다. 꾸밈없는 태도는 오히려 캐릭터의 설득력을 높이며 시청자들의 공감을 이끌어낸다.

독특한 낭만 역시 눈길을 끈다. 변은아(고윤정)가 건넨 반찬을 통해 다시 꿈을 떠올린 그는 평범한 감사 대신 낙엽을 담아 행운을 전하는 방식으로 마음을 표현한다. 사소한 행동에도 자신만의 감성을 담아내는 이러한 장면은 황동만 캐릭터의 결을 더욱 또렷하게 드러낸다.

극 중 영화 제작지원 면접에서 ‘올 포 원, 원 포 올’이라는 메시지를 통해 드러난 연대의식도 인상적이다. 자신과 같은 결핍을 가진 이들을 향한 공감과 응원을 담아낸 이 장면은 캐릭터의 내면을 한층 깊이 있게 보여주며 여운을 남긴다.

상처를 다루는 방식 또한 독특하다. 독설로 인한 상처를 ‘셀프 깁스’라는 방식으로 표현하며 스스로를 보호하는 장면은 웃음을 유발하는 동시에 캐릭터의 생존 방식을 상징적으로 드러낸다. 상처를 회피하기보다 자신만의 방식으로 봉합하며 버텨내는 모습은 묘한 설득력을 지닌다.

황동만의 과장된 말투와 행동은 내면의 불안을 잠재우기 위한 방어 기제에 가깝다. 끊임없이 자신을 다독이며 존재 가치를 확인하려는 그의 몸부림은 시청자들에게 웃음과 동시에 깊은 공감을 남기며 캐릭터에 대한 응원을 자연스럽게 이끌어내고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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