하입프린세스, 데뷔곡 ‘Stolen’ 선공개…개코 손잡고 데뷔 흥행 정조준

신인 글로벌 힙합 그룹 하입프린세스(H//PE Princess)가 타이틀곡 ‘Stolen’을 디지털 싱글 선공개했다.

하입프린세스는 지난 27일과 28일 공식 SNS를 통해 첫 번째 미니앨범 ‘17.7’의 타이틀곡 ‘Stolen’ 뮤직비디오 티저 두 편을 연이어 공개했다. 또한 5월 27일 발매되는 ‘17.7’의 타이틀곡 ‘Stolen’을 29일 디지털 싱글 형태로 선공개했다.

뮤직비디오 티저는 하입프린세스 특유의 힙한 감성과 감각적인 영상미로 시선을 사로잡았다. 화면을 가득 채운 멤버들은 각자의 개성이 또렷하게 드러나는 스타일링과 표정, 자유분방한 퍼포먼스로 7인 7색 매력을 발산했다. 스트릿 무드가 살아 있는 의상 역시 멤버들의 통통 튀는 에너지와 절묘하게 어우러지며 팀의 정체성을 더욱 선명하게 드러냈다.

두 번째 티저 말미에는 “어디 어디 어디 어디 어디 어디 어디 가도 Stolen Stolen”이라는 가사가 중독성 강한 멜로디와 함께 울려 퍼지며 여운을 남겼다. 짧은 구간만으로도 귀를 사로잡는 훅과 리듬감이 곡에 대한 궁금증을 높였으며 하입프린세스가 정식 무대에서 보여줄 퍼포먼스에도 기대가 모인다.

타이틀곡 ‘Stolen’은 하입프린세스 탄생의 기반이 된 Mnet 한일 합작 오디션 프로그램 ‘언프리티 랩스타 : 힙팝 프린세스’의 메인 프로듀서로 활약한 다이나믹듀오 개코가 프로듀싱을 맡았다. 프로그램을 통해 시작된 서사가 데뷔곡으로 이어지는 만큼 하입프린세스만의 음악적 색깔과 힙합 DNA가 어떻게 구현될지 관심이 쏠린다.

하입프린세스는 코코, YSY(윤서영), 유주, 도이, 리노, 니코, 수진으로 구성된 7인조 글로벌 힙합 그룹이다. CJ ENM과 하쿠호도가 공동 설립한 챕터아이(Chapter-I)의 첫 아티스트다. 아메바컬쳐가 공동 매니지먼트를 맡았으며 워너 뮤직 그룹과 글로벌 계약까지 체결해 데뷔 전부터 주목받았다.

앞서 스쿨 무드와 스트릿 감성을 담은 콘셉트 포토를 순차적으로 공개하며 자유롭고 당당한 팀 컬러를 드러냈다. 여기에 일본 대형 무대 ‘라쿠텐 걸즈어워드 2026 스프링/서머’ 출연, ‘KCON JAPAN 2026’과 ‘KCON LA 2026’ 출격까지 확정하며 글로벌 행보에도 속도를 내고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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