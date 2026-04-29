“가위바위보 이겼다고 CCTV 보자니…” 이수지가 그려낸 유치원 ‘민원 지옥’

이수지가 유치원 교사 이민지로 현실적 고충을 표현했다. 출처=유튜브 채널 ‘핫이슈지’ 영상 캡처

코미디언 이수지가 현실보다 더 현실 같은 유치원 교사의 고충을 담은 영상 2편을 공개하며 대중의 공감과 씁쓸함을 동시에 자아내고 있다.

지난 28일 유튜브 채널 ‘핫이슈지’에는 ‘유치원 교사 이민지 씨의 봄(feat.모기)’이라는 제목의 페이크 다큐 영상이 게재됐다. 앞서 화제를 모았던 ‘유치원 교사 이민지 씨의 끝나지 않는 24시간’의 후속편이다. 이수지는 다시 한번 주인공 이민지로 분해 교사들의 애환을 그려냈다.

영상 속 이수지는 사소한 부분까지 간섭받는 교사의 열악한 인권 상황을 날카롭게 풍자했다. 야외 활동을 준비하던 그는 제작진에게 “지난번 영상을 본 학부모가 내 체형에는 원피스보다 바지가 어울린다고 하더라”며 집에 있던 치마를 모두 버렸다고 털어놨다. 교사의 옷차림조차 민원의 대상이 되는 현실을 단적으로 보여주는 대목이다.

학부모들의 무리한 요구는 여기서 그치지 않았다. 코로나19에 감염된 아이를 현장에 데려와 “노란 가래가 나오면 약을 먹여달라”며 투약을 부탁하는가 하면 아이와 가위바위보를 해서 이겼다는 이유로 “심장이 벌렁벌렁 뛰고 손발이 떨려 잠을 못 잤다. CCTV를 확인하겠다”며 교사를 몰아세우는 장면은 시청자의 공분을 샀다. 이에 이수지는 “아이들의 정서 보호를 위해 무조건 무승부로 결과를 맺는다”고 해명하며 씁쓸한 웃음을 안겼다.

극한의 노동 환경도 묘사됐다. 아이들의 사진을 잘 찍어주기 위해 놀이터 바닥을 기어 다니느라 바지가 찢어지고 인근 아파트 민원을 우려해 침묵 응원으로 운동회를 진행하는 모습은 교사들이 처한 압박감을 여실히 드러냈다. 또한 화장실을 제때 가지 못해 방광염과 과민성 대장 증후군을 앓는 모습은 직업병에 시달리는 교사들의 현실을 투영했다.

해당 영상을 접한 누리꾼들의 반응은 뜨겁다. 댓글창에는 “현실은 영상보다 더한 매운맛이라 슬프다”, “이런 문제가 수면 위로 올라오는 것만으로도 감사하다”, “웃기러 들어왔다가 울고 간다” 등 공감과 응원의 메시지가 줄을 잇고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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