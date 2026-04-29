천재교과서 초등학습지 밀크티, 초등학생 교육서 등 무료체험 선물 제공

이미지=천재교과서

천재교육 관계사인 천재교과서가 만든 초등인강 1위 밀크T초등(2024 한국갤럽 디지털 학습지 부문, 브랜드 점유율 1위)이 초등학생을 대상으로 한 무료체험 이벤트를 진행한다고 29일 밝혔다.

업체에 따르면 밀크티는 무료 체험 이벤트로 다양한 혜택을 제공한다. 밀크티초등 무료체험은 단순 체험을 넘어 실제 학습 효과를 직접 확인할 수 있도록 구성된 것이 특징이다. 특히 전 학년 전 과목 학습 콘텐츠를 비롯해 AI 기반 진단평가, 1:1 맞춤 학습 관리까지 모두 무료로 경험할 수 있다.

또한 신규 체험자에게는 특별 혜택도 제공된다. 체험만으로도 밀크T 학습 전략서와 온라인 특강을 100% 증정하며, 추첨을 통해 네이버페이를 제공한다.

현재 밀크T초등은 3,700여 종의 교과서와 교재 기반 콘텐츠에 13종의 특허 기술과 2만 7천 건의 AI 학습 콘텐츠가 결합해 국어/영어/수학/사회/과학은 물론 독서 논술, 코딩 교육, 제2 외국어까지 업계 최다 수준의 학습 서비스를 제공 중이다.

지금까지 157만 명의 아이들이 밀크T 패드학습지를 체험했으며, 학습생 5명 중 4명이 재가입할 정도로 학부모 만족도가 높은 것으로 알려졌다.

아울러 학부모들이 신뢰하는 또 하나의 이유는 전문적인 학습 관리다. 밀크T는 ‘자기주도학습 지도사’ 자격증을 100% 보유한 교육 전문가가 1:1 코칭을 제공하며, 아이 스스로 공부하는 습관을 형성하는 데 최적화된 관리 체계를 운영하고 있다.

이뿐만 아니라 밀크T 정학습생이 되면, 과목별 커리큘럼에 맞춘 문제집을 연 최대 14권까지 집으로 배송받을 수 있어 별도의 문제집 구매 부담 없이 체계적인 학습이 가능하다.

천재교과서 밀크티초등 관계자는 “학습 진단부터 교과 학습, 독서 콘텐츠까지 초등 학습 전반을 책임질 수 있는 풍성한 혜택을 제공하고 있다”면서 “앞으로도 학습 효과와 실질 혜택을 동시에 체감할 수 있는 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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