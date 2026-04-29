양상국 “김해 시민들, 유재석 있어도 ‘양상국’만 외쳐” 위풍당당 [TV핫스팟]

양상국이 인기를 자랑하는 에피소드를 공개했다. 출처=‘동상이몽2-너는 내 운명’ 17회 방송 캡처

개그맨 양상국이 ‘경상도의 유재석’이라는 별칭에 걸맞은 입담을 뽐내며 웃음을 선사했다.

지난 28일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽2-너는 내 운명’에는 양상국이 게스트로 출연해 최근의 인기를 실감케 하는 에피소드를 공개했다.

이날 MC들은 양상국을 향해 “요즘 대세다. 경상도의 유재석”이라며 뜨거운 환대를 건넸다. 이에 양상국은 “우리는 지금 양상국의 시대에 살고 있다는 말이 나올 정도”라며 능청스럽게 화답해 현장을 폭소케 했다.

특히 양상국은 고향인 김해에서의 압도적인 위상을 자랑해 눈길을 끌었다. 그는 “유재석 선배님은 어디서도 넘볼 수 없는 국민 MC지만, 김해만큼은 분위기가 다르다”며 운을 뗐다. 이어 “김해에서는 시민들이 유재석 선배님을 옆에 두고도 나를 먼저 찾으며 환호하더라”고 전해 출연진들의 탄성을 자아냈다.

김구라는 “언제 끝날지 모르니 마음껏 누리라”며 특유의 독설을 날렸고 서장훈 역시 “(시민들이 유재석을) 못 본 것 아니냐”고 의구심을 표하며 현장의 재미를 더했다.

한편 양상국은 특유의 사투리와 친근한 캐릭터를 바탕으로 예능과 방송을 넘나들며 제2의 전성기를 구가하고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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