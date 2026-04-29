버추얼 아이돌 밴드 테사르, 5월10일 데뷔 확정…강렬한 비주얼 눈길

버추얼 아이돌 밴드 테사르(TESSAR)가 5월 10일 가요계에 첫발을 내딛는다.

테사르는 제로(XERO), 카제(KAZE), 라이(RAI) 3인으로 구성된 버추얼 아이돌 밴드다. '당신의 목소리를 높이고(Get Loud), 새로운 바람을 일으키며(Get Wind), 모든 준비를 마쳐라(Get Ready)!'라는 슬로건을 내세웠다.

그룹명은 미지의 존재가 바람처럼 번지고, 번개처럼 폭발하며 거대한 파동을 만들어내는 밴드라는 의미를 담았다. 보컬 제로(XERO)는 '0'에서 출발하는 존재로 무한한 가능성을 내포했다. 미지수 'X'와 'HERO'의 합성어로 가요계 새로운 영웅의 등장을 암시한다. 베이스 카제(KAZE)는 '바람'을 의미하며, 세상에 에너지를 퍼뜨리는 매개체로서 활약한다. 드럼 라이(RAI)는 '번개'를 상징, 축적된 에너지를 폭발시키는 강렬한 힘으로 팀의 클라이맥스를 완성한다.

테사르는 로고 이미지와 론칭 이미지를 공개하며 데뷔 열기를 고조시켰다. 로고는 어두운 공간을 날카롭게 뻗어 나가는 푸른 빛의 삼각 프레임 위로 그룹명인 'TESSAR'가 메탈릭한 질감의 폰트로 담겼다. 강력한 에너지의 집결을 직관적으로 표현한 점이 인상적이다.

론칭 이미지를 통해서는 세 멤버의 불타오르는 눈빛을 통해 테사르가 선사할 폭발적인 록 밴드 사운드를 예고해 음악 팬들의 기대감을 끌어올렸다.



오는 5월 10일 가요계 정식 데뷔하는 테사르가 버추얼 아이돌 밴드라는 독보적인 정체성을 바탕으로 테사르가 새롭게 써 내려갈 이야기에 주목된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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