‘5월 7일 데뷔’ 유어즈, 타이틀곡 ‘러쉬 러쉬’…앨범에 담은 청춘 그 자체

신인 보이그룹 YUHZ(유어즈)가 청춘 그 자체인 데뷔 앨범을 선사한다.

유어즈는 29일 공식 SNS를 통해 첫 번째 싱글 앨범 ‘Orange Record(오렌지 레코드)’의 트랙리스트 이미지를 공개했다.

데님으로 표현된 이미지에는 오렌지 컬러로 ‘Orange Record’라는 앨범명이 수놓아져 있어 청량감을 더했다. 유어즈의 데뷔 앨범에는 ‘Rush Rush(러쉬 러쉬)’, ‘Supalove(수파러브)’, ‘Rush Rush (inst.)’까지 총 3개 트랙이 수록됐다.

첫 번째 트랙이자 타이틀곡 ‘Rush Rush’는 에너제틱한 록킹 사운드가 돋보이는 팝 장르의 곡으로 서툴러도 망설임 없이 직진하겠다는 마음을 표현했다. 청량한 멜로디에 솔직하고 과감한 매력을 담은 유어즈의 음색을 더해 독보적인 파동을 선사한다.

수록곡 ‘Supalove’는 슈퍼히어로처럼 ‘슈퍼 러브’로 너를 지켜내겠다는 자신감 넘치는 메시지가 담겼다. ‘너의 사랑으로 얻은 힘을 다시 너에게 돌려주겠다’는 서사를 통해 유어즈만의 강렬한 아이덴티티를 완성했다.

유어즈는 ‘Your Hertz(유어 헤르츠)’의 약자로, 세상에 흩어진 다양한 감정과 파동을 하나의 음악으로 모아 너와 나를 연결하겠다는 의미다.

오는 5월 7일 발매하는 ‘Orange Record’는 유어즈의 시작을 알리는 첫 번째 싱글 앨범으로 설렘과 호기심이 교차하는 청춘의 순간을 솔직하게 담아냈다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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