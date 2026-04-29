엔씨, ‘길드워 리포지드’ 모바일로 확장…올여름 출시 예고

길드워 리포지드가 모바일 버전으로 만들어진다. 엔씨 제공

장수 MMORPG ‘길드워 리포지드’가 플랫폼 확장을 통해 이용자 저변 확대에 나선다. 모바일 환경에서도 동일한 플레이 경험을 제공해 접근성과 편의성을 끌어올린다.

엔씨는 ‘길드워 리포지드(Guild Wars Reforged)’의 모바일 버전 출시 계획을 29일 공개했다. 해당 작품은 북미 개발 스튜디오 아레나넷이 개발한 PC 온라인 MMORPG로, 모바일 버전은 올여름 출시를 목표로 준비 중이다.

길드워 리포지드는 지난해 12월 PC 및 스팀 출시 이후 지속적인 콘텐츠 업데이트와 편의성 개선을 이어오고 있다. 2005년 선보인 원작 길드워의 핵심 정체성을 유지하면서도 현대 환경에 맞춘 시스템과 호환성을 강화한 것이 특징이다.

모바일 버전은 아레나넷이 공동 개발사 투윅스와 협업해 개발 중이며, 안드로이드와 iOS 환경에 최적화된 사용자 인터페이스와 조작 방식을 적용할 예정이다. 특히 기존 PC 버전 이용자는 별도의 추가 구매 없이 모바일에서도 동일한 계정으로 게임을 이어갈 수 있다. PC와 모바일 간 동일 서버를 기반으로 플레이가 가능하며, 게임 진행 상황 역시 자동으로 동기화된다.

엔씨는 정식 출시에 앞서 호주, 뉴질랜드, 캐나다, 필리핀 등 일부 지역에서 소프트 론칭을 진행할 계획이다. 구체적인 일정과 세부 내용은 추후 공개된다.

아레나넷의 게임 디렉터 스티븐 클라크 윌슨은 “스팀덱 지원 과정에서 축적한 경험을 모바일 개발에 반영했다”며 “모바일과 PC 이용자가 동일한 서버에서 플레이하고 진행 상황이 자연스럽게 이어지는 점이 핵심”이라고 강조했다.

한편 누적 이용자 900만 명을 넘어선 길드워는 리포지드 버전 재출시 당시 첫 주 접속자 수가 500% 증가하며 IP 경쟁력을 다시 한 번 입증한 바 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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