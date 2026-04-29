라이엇 게임즈, 문화유산 돌봄센터에 방염복 지원…안전 강화

라이엇 게임즈 로고. 라이엇 게임즈 제공

재난 상황에서 국가유산을 지키는 현장 인력의 안전 확보를 위한 민간 지원이 확대되고 있다. 문화재 보호의 최전선에서 활동하는 인력들을 위해 실질적인 장비 지원이 이뤄지며 대응 역량 강화에도 힘이 실리는 모습이다.

라이엇 게임즈는 재난·재해 발생 시 국가유산 보호 활동에 투입되는 인력의 안전을 지원하기 위해 지역문화유산돌봄센터에 방염복 상의 800벌을 제공한다고 29일 밝혔다.

지역돌봄센터는 국가유산을 현장에서 직접 관리하는 핵심 기관으로, 산불이나 수해 등 위기 상황에서 위험 요소를 사전에 점검하고 긴급 보수 작업을 수행하며 피해를 최소화하는 역할을 맡고 있다. 실제로 2025년 3월 전국적으로 발생한 산불 당시, 안동 봉황사와 만휴정에 방염포를 설치하고 하동 모한재 유물을 안전한 장소로 옮기는 등 신속한 대응을 펼친 바 있다.

이번에 지원되는 방염복은 불꽃과 접촉 시 연소 확산을 억제하는 특수 난연 소재로 제작됐다. 이를 통해 현장 종사자들이 화재 상황에서도 보다 안전하게 작업을 수행하고 사고 위험을 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

라이엇 게임즈는 2012년부터 국가유산청과 협력해 한국 문화유산 보호 및 환수 활동을 지속해왔다. 지금까지 총 7차례에 걸쳐 해외 소재 문화유산 환수에 참여했으며, 최근에는 미국 펜실베이니아대 고고학·인류학박물관이 소장한 조선 시대 의장기 5점의 보존 처리 지원에도 나섰다. 이 같은 활동을 통해 국내 기업 최초로 누적 후원금 100억 원을 돌파했다.

조혁진 한국 대표는 “국가유산 보호의 최전선에서 헌신하는 분들의 안전을 지키는 것이 곧 문화유산의 가치를 미래로 이어가는 기반”이라며 “이번 지원이 현장에 실질적인 도움이 되길 바란다”고 말했다.

이번 지원을 계기로 민관 협력을 통한 문화유산 보호 체계 역시 한층 강화될 것으로 기대된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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